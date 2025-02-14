ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İnşaat üretimi aralıkta arttı

Türkiye'de inşaat üretimi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 14,4 artış gösterdi.

14 Şubat 2025 | 10:30
İnşaat üretimi aralıkta arttı

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat üretimi geçen yıl aralıkta yıllık bazda 14,4 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektöründe yüzde 17,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 11,1 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 6,2 yükseldi

İnşaat üretimi endeksi söz konusu ayda aylık bazda 6,7 arttı. Endeks, Aralık 2024'te bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 7,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 8 artış gösterdi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
GERİ
İLERİ
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL