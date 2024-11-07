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İstanbul Ataşehir'de 42 konut müzayedeyle satılacak

Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul Ataşehir'de 42 konut ihaleyle satışa çıkıyor.

07 Kasım 2024 | 12:23
Son Güncellenme: 07 Kasım 2024 | 12:25
İstanbul Ataşehir'de 42 konut müzayedeyle satılacak

Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan bilgilere göre açık artırma tarihi 21 Kasım. Müzadeye şartları için "Teklif alma toplantısı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı ve İnternet bağlantıları ile 21.11.2024 Perşembe günü saat 10:30’da olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık artırma yöntemiyle alınacaktır" bilgisi paylaşılıyor. 

Konutlar için yüzde 50 peşin, 60 ay vade/ Yüzde 40 peşin 48 ay vade/ Yüzde 30 peşin 36 ay vade gibi farklı ödeme seçenekleri mevcut. Konutların muhammen bedeli 5.850.000 TL'den başlıyor. 

 

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