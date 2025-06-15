İstanbul’da kasaba konseptli proje

İş GYO, Tecim iş birliğiyle İstanbul’un en değerli semtlerinden biri olan Ömerli’de geliştirdiği bir kasaba yaşamı projesi olan Kasaba Modern, 138 dönüm arazi üzerinde kuruluyor.

İlk etabı 2003 yılında tamamlanan, Ömerli bölgesinde yer alan Kasaba Evleri, bölgenin ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Toplam 138 dönüm arsa üzerinde proje ortağı Tecim Ltd. Şti. ile geliştirilen Kasaba Modern projesi ise 165 adet villadan oluşuyor.

20 YILLIK KASABA GELENEĞİ

Kasaba Evleri’yle sektöre damga vurduklarını iddia eden İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, “20 yıl önce ilk etabını gerçekleştirdiğimiz Kasaba Evleri, İş GYO’nun ‘güven, kalite ve çağdaş’ yaklaşımının imzasını taşıyor. Kasaba Modern, bizim için sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda doğa, mimari ve yaşam kalitesini bütünleştiren örnek bir yaşam alanı. Kasaba Modern, son yıllarda giderek artan doğayla iç içe yaşama trendinin tüm beklentilerine yanıt verecek standartlarda ve doğanın içinde bir yaşam isteyenlerin ilk adresi olacak” dedi.