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İstanbul’da kasaba konseptli proje

İş GYO, Tecim iş birliğiyle Ömerli’de İstanbul’un kasaba konseptli projesinin yeni etabı Kasaba Modern’i hayata geçiyor. 138 dönüm arazi üzerinde geliştirilen yeni etap, 165 villadan oluşuyor.

13 Haziran 2025 | 16:49
İstanbul’da kasaba konseptli proje

İş GYO, Tecim iş birliğiyle İstanbul’un en değerli semtlerinden biri olan Ömerli’de geliştirdiği bir kasaba yaşamı projesi olan Kasaba Modern, 138 dönüm arazi üzerinde kuruluyor. 

İlk etabı 2003 yılında tamamlanan, Ömerli bölgesinde yer alan Kasaba Evleri, bölgenin ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Toplam 138 dönüm arsa üzerinde proje ortağı Tecim Ltd. Şti. ile geliştirilen Kasaba Modern projesi ise 165 adet villadan oluşuyor. 

20 YILLIK KASABA GELENEĞİ

Kasaba Evleri’yle sektöre damga vurduklarını iddia eden İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, “20 yıl önce ilk etabını gerçekleştirdiğimiz Kasaba Evleri, İş GYO’nun ‘güven, kalite ve çağdaş’ yaklaşımının imzasını taşıyor. Kasaba Modern, bizim için sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda doğa, mimari ve yaşam kalitesini bütünleştiren örnek bir yaşam alanı. Kasaba Modern, son yıllarda giderek artan doğayla iç içe yaşama trendinin tüm beklentilerine yanıt verecek standartlarda ve doğanın içinde bir yaşam isteyenlerin ilk adresi olacak” dedi. 

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Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
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