İstanbul TOKİ çekiliş tarihi açıklandı mı? Gözler TOKİ İstanbul sonuçlarına çevrildi

İSTANBUL TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde milyonlarca vatandaşın beklediği kura maratonu için kritik haftaya girildi. Bugün 30 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla gözler resmi kura takviminde.
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle gerçekleşecek olan kura çekimleri için belirlenen kritik tarih aralığı belirsizliğini koruyor:
Kura Tarihleri: 30 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı ilçeleri (Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri) için çekilişler tamamlanlanması bekleniyor.
Canlı Yayın: Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve anlık olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.
Bakan Kurum’un açıklamasındaki en dikkat çekici maddelerden biri de İstanbul’a özel "Kiralık Sosyal Konut" projesi oldu. Bu adımın, özellikle İstanbul’daki yüksek kira fiyatlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununa alternatif bir çözüm üretmek amacıyla atılacağı belirtildi.
Sonuçlar ve İsim Listesi Sorgulama
Kura çekimi yapıldıktan sonra hak sahipliği durumunuzu şu iki kanal üzerinden kontrol edebilirsiniz:
TOKİ Resmi Web Sitesi: Gün içerisinde çekilişi tamamlanan illerin/ilçelerin sonuçları www.toki.gov.tr adresinde ilan edilecek.
e-Devlet Kapısı: Noter onayından geçen kesinleşmiş isim listeleri, çekilişin yapıldığı günün akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden (T.C. kimlik numarası ile) sorgulanabilecek.
2026 Güncel Ödeme Planı
İstanbul projesi kapsamında hak sahiplerine sunulan ödeme koşulları şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Alan (m2)
|Peşinat
|Başlangıç Taksiti
|1+1 Daire
|55 m2
|195.000 TL
|7.313 TL
|2+1 Daire
|65 m2
|245.000 TL
|9.188 TL
|2+1 Daire
|80 m2
|295.000 TL
|11.063 TL
Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Proje genelinde ödeme düzeni, sözleşme imzalama süreciyle doğrudan bağlantılıdır.
Başlangıç Tarihi: Taksit ödemeleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandığı tarihten sonraki ilk ay itibarıyla başlayacak.
Peşinat: Konut bedelinin %10'u olan peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında ilgili bankaya nakit olarak yatırılacak.
İstisna: Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri kategorisindeki hak sahipleri için taksit ödemeleri konut tesliminden sonra başlayacaktır. Diğer tüm kategorilerde (emekli, genç, engelli ve diğer) ödemeler sözleşme sonrası hemen başlar.
TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, 2026 yılı ödeme ve sözleşme süreci netlik kazandı. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için sunulan bu finansman modeli, konut sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.
Peşinat ve Sözleşme Süreci
Hak sahipleri için en kritik aşama sözleşme imzalama anıdır:
Peşinat Oranı: Konut bedelinin %10'u tutarındaki peşinatın, sözleşme imzalanması esnasında ilgili bankaya (Ziraat Bankası veya Halkbank) peşin olarak yatırılması zorunludur.
Sözleşme Tarihi: Peşinat ödemesi yapılmadan resmi satış sözleşmesi tamamlanmış sayılmaz.
2026 Ödeme Planı ve Vade Detayları
TOKİ, enflasyonist ortamda vatandaşları korumak adına uzun vadeli bir model sunmaktadır:
Vade Süresi: Toplam borç 240 aya (20 yıl) kadar vadelendirilmektedir.
Artış Oranı: Taksit tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Memur Maaş Artış Oranı baz alınarak güncellenir.
Erken Ödeme İndirimi: Borcun tamamını veya bir kısmını erken kapatmak isteyenler için TOKİ tarafından belirli dönemlerde uygulanan %20-%25 oranındaki indirim kampanyaları 2026 yılında da devam edecektir.