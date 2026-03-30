İstanbul TOKİ çekiliş tarihi açıklandı mı? Gözler TOKİ İstanbul sonuçlarına çevrildi

TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, 2026 yılı ödeme ve sözleşme süreci netlik kazandı. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için sunulan bu finansman modeli, konut sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Peşinat ve Sözleşme Süreci

Hak sahipleri için en kritik aşama sözleşme imzalama anıdır:

Peşinat Oranı: Konut bedelinin %10'u tutarındaki peşinatın, sözleşme imzalanması esnasında ilgili bankaya (Ziraat Bankası veya Halkbank) peşin olarak yatırılması zorunludur.

Sözleşme Tarihi: Peşinat ödemesi yapılmadan resmi satış sözleşmesi tamamlanmış sayılmaz.