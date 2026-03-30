  • Havacılıkta yakıt krizi kapıda: ABD’de bilet fiyatları ve sefer sayıları alarm veriyor

ABD'de jet yakıt fiyatlarının, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle birkaç hafta içinde iki kattan fazla artması üzerine, bunun uçak bilet fiyatlarını artıracağı ve sefer sayılarını sınırlandıracağı belirtildi.

Argus ABD Jet Yakıt Endeksi'ne göre, jet yakıt fiyatları, 27 Mart itibarıyla galon (3,78 litre) başına yaklaşık 2,17 dolardan 4,57 dolara yükseldi.

Uzmanlar, ABD’de jet yakıt fiyatlarının yükselmesiyle hava yollarının stoklarının birkaç hafta içinde tükenebileceği ve bunun da daha yüksek uçak bilet fiyatlarına ve uçuş iptallerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

United Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Scott Kirby, yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle kısa vadede planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5'ini azaltacaklarını, fiyatların böyle devam etmesi halinde sadece jet yakıtının yıllık giderlere 11 milyar dolar ek maliyet getirebileceği uyarısında bulundu.

Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian da jet yakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca mart ayında 400 milyon dolara kadar ek maliyet getirdiğini, bu yüksek maliyetlerin de bilet fiyatlarındaki artışlara yansımaya başladığını belirtti. Hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden birini jet yakıtı oluşturuyor.

Orta Doğu ülkeleri, günde yaklaşık 1,1 milyon varil jet yakıtı ihracatı ile küresel tüketimin yaklaşık yüzde 15-17'sini karşılıyor. Ancak bölgede devam eden ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa bağlı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin önemli ölçüde yavaşlaması nedeniyle jet yakıt arzının büyük bir kısmı piyasalara ulaştırılamıyor.

