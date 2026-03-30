Rakım 4 bin, kar 2 metre: İşte Bitlisli besicinin bir günü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteğindeki Kışkılı köyünde yaşayan besiciler, zorlu doğa şartlarına rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Yılın büyük bölümünde sert rüzgarlar, ani hava değişimleri ve uzun süren kış mevsimi, bölgedeki üreticilerin en büyük sınavı haline gelmiş durumda. 

Rakımı 4 bin metreyi aşan Süphan Dağı’nın çevresinde yer alan meralar, yaz aylarında hayvancılık için önemli bir avantaj sağlasa da kış aylarında hayatın adeta durma noktasına geldiği alanlar oluyor. Kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu bölgede, hayvanların beslenmesi için aylar öncesinden hazırlık yapmak gerekiyor.

Besici Fatih Yoldaşçı, artan yem fiyatlarının kendilerini zorladığını belirtti. Mehmet Kaya isimli vatandaş ise "Eskiden kendi imkanlarımızla daha rahat geçiniyorduk. Şimdi hem yem pahalı hem de kış çok uzun sürüyor. Hayvanları ahırda tutmak zorunda kalıyoruz" dedi.


