Kira geliri elde eden mülk sahipleri için kritik 31 Mart 2026 tarihi geldi çattı. 2025 yılı boyunca elde edilen mesken ve iş yeri kira gelirlerinin beyan edilmesi için tanınan yasal süre için geri sayıma geçildi. Peki Kira gelir beyannamesi süresi ne zaman son, uzatıldı mı? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?

Kira gelir beyannamesi süresi ne zaman son, uzatıldı mı? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?

2025 yılı kira gelirlerinin beyan döneminde son viraja girildi. Gayrimenkul sahipleri için 31 Mart 2026 Salı günü (yarın) gün sonuna kadar tamamlanması gereken bu süreçle ilgili kritik eşikler ve ödeme detayları netleşti.

 Vergi Ödeme Takvimi ve Taksitler

Hesaplanan gelir vergisi, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla iki eşit taksitte tahsil ediliyor:

1. Taksit ve Damga Vergisi: Son ödeme tarihi 31 Mart 2026 (Yarın).

2. Taksit: Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026.

Kimler Beyanname Vermek Zorunda?

2025 takvim yılı içerisinde elde edilen brüt kira gelirlerinin şu tutarları aşması durumunda beyan zorunluluğu bulunuyor:

Konut (Mesken) Geliri: Yıllık toplamda 47.000 TL üzerindeki kira gelirleri.

İş Yeri Geliri: Stopaj kesintisine tabi iş yeri kiralarında yıllık toplam 330.000 TL üzerindeki gelirler.

İstisna Notu: Geliri 47.000 TL'lik sınırın altında kalan konut sahiplerinin beyanname vermesine gerek yoktur.

 

 

Dikkat: Beyanname verme süresi içinde ödenmesi gereken damga vergisinin, birinci taksit ile birlikte yatırılması zorunludur.

 

 Beyan ve Ödeme Kanalları

Dijitalleşme sayesinde vergi dairesine gitmeden tüm işlemlerinizi internet üzerinden tamamlayabilirsiniz:

Hazır Beyan Sistemi: gib.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, sistemin sizin için hazırladığı taslak beyannameyi kontrol edip onaylayabilirsiniz.

Dijital Vergi Dairesi & Mobil Uygulama: Akıllı telefonlar üzerinden de hızlıca beyan ve ödeme yapılabilmektedir.

Ödeme Yöntemleri: Anlaşmalı bankaların kredi/banka kartları, havale/EFT seçenekleri, PTT şubeleri veya vergi dairesi vezneleri kullanılabilir.

 Süreyi Kaçırmanın Riskleri

Eğer yarın gece yarısına kadar beyannamenizi onaylamazsanız:

İstisna Hakkı Kaybolur: 47.000 TL'lik muafiyet tutarından yararlanılamaz ve vergi tüm gelir üzerinden hesaplanır.

Cezai İşlem: Vergi ziyaı cezası ve aylık gecikme faizi uygulanır.

Takip: Yapay zeka destekli sistemler ve banka kayıtları üzerinden beyan edilmeyen gelirler tespit edilerek resen (idarece) vergilendirme yoluna gidilir.
