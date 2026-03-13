İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nereden görüntülenir?

İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için heyecanlı bekleyişte son viraja girildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un son açıklamaları ve Mart itibarıyla netleşen güncel takvim şu şekildedir:
TOKİ İstanbul Kura Takvimi: Tarihler Netleşti
Bakan Murat Kurum, yaklaşık 1,5 milyon başvurunun yapıldığı İstanbul kuralarının Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayacağını duyurdu.
Kura Başlangıç Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi
Kura Bitiş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma
Katılım: Çekilişlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Canlı Yayın: Tüm süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
TOKİ İstanbul İsim Listesi ve Başvuru Sorgulama
Kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı "Kabul Edilen İsim Listesi" 11 Mart itibarıyla yayımlandı. Durumunuzu şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" veya "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başvuru Sorgulama" ekranına giriş yaparak adınızı listede görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki ilgili sekmeden T.C. kimlik numaranızla "Kuraya Katılacaklar Listesi"ni sorgulayabilirsiniz.
Bilgilendirme: Başvurusu reddedilen adaylara SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
İstanbul TOKİ 2026 Ödeme Tablosu
İstanbul'daki projede yer alan konut tipleri, peşinat tutarları ve aylık taksitler şu şekilde belirlenmiştir:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Aylık Taksit (240 Ay)
|1+1 Daire
|55 m²
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|7.313 TL
|2+1 Daire
|65 m²
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|9.188 TL
|2+1 Daire
|80 m²
|2.950.000 TL
|295.000 TL