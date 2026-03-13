  • Anasayfa
  • Emlak
  • İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nereden görüntülenir?

İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nereden görüntülenir?

İstanbul’daki binlerce ailenin büyük bir umutla beklediği TOKİ İstanbul kura çekimi için takvim ve detaylar, Bakan Murat Kurum’un açıklamasıyla netleşti. Peki İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nereden görüntülenir?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nereden görüntülenir?

İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için heyecanlı bekleyişte son viraja girildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un son açıklamaları ve Mart itibarıyla netleşen güncel takvim şu şekildedir:

TOKİ İstanbul Kura Takvimi: Tarihler Netleşti

Bakan Murat Kurum, yaklaşık 1,5 milyon başvurunun yapıldığı İstanbul kuralarının Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayacağını duyurdu.

Kura Başlangıç Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi

Kura Bitiş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma

Katılım: Çekilişlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Canlı Yayın: Tüm süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

 

TOKİ İstanbul İsim Listesi ve Başvuru Sorgulama

Kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı "Kabul Edilen İsim Listesi" 11 Mart itibarıyla yayımlandı. Durumunuzu şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" veya "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başvuru Sorgulama" ekranına giriş yaparak adınızı listede görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki ilgili sekmeden T.C. kimlik numaranızla "Kuraya Katılacaklar Listesi"ni sorgulayabilirsiniz.

Bilgilendirme: Başvurusu reddedilen adaylara SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

İstanbul TOKİ 2026 Ödeme Tablosu

İstanbul'daki projede yer alan konut tipleri, peşinat tutarları ve aylık taksitler şu şekilde belirlenmiştir:

Konut TipiMetrekareSatış Fiyatı%10 PeşinatAylık Taksit (240 Ay)
1+1 Daire55 m²1.950.000 TL195.000 TL7.313 TL
2+1 Daire65 m²2.450.000 TL245.000 TL9.188 TL
2+1 Daire80 m²2.950.000 TL295.000 TL 
