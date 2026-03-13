MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 903 sözleşmeli personel için sonuç süreci bugün itibarıyla netleşti. Peki MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Millî Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek 903 sözleşmeli personel alımı için beklenen gün geldi. 13 Mart 2026 Cuma (bugün) itibarıyla adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranlarına odaklanmış durumda.

MEB Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı?

Bakanlığın resmi takvimine göre sonuçların bugün (13 Mart) ilan edilmesi planlanıyor. Şu an itibarıyla:

Durum: Birçok kaynak sonuçların gün içerisinde (genellikle mesai bitimi veya akşam saatlerine doğru) sisteme yüklenmesini bekliyor. Henüz "sonuçlar açıklandı" şeklinde bir bakanlık duyurusu yayımlanmamış olsa da, adayların sistemlerini sık sık kontrol etmesi öneriliyor.

Yerleştirme Esası: Alımlar, mülakat olmaksızın sadece 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapıldı. Puan üstünlüğüne göre belirlenen asıl aday sayısı kadar yedek aday da sistemde görünecek.

 

 

MEB Sonuç Sorgulama Ekranı

Sonuçlar yayımlandığında aşağıdaki resmi platformlar üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak durumunuzu kontrol edebilirsiniz:

Kariyer Kapısı: kariyerkapisi.gov.tr/isealim

MEB Personel Genel Müdürlüğü: personel.meb.gov.tr

MEB Resmi Web Sitesi: meb.gov.tr

 

 Branş Bazlı Kadro Dağılımı Hatırlatması

Toplam 903 kişilik alımda en çok kontenjan şu pozisyonlara ayrılmıştı:

Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi

Büro Personeli: 121 kişi

Kat Görevlisi: 113 kişi

(Ayrıca aşçı, şoför, teknisyen ve diyetisyen kadroları da bulunuyor.)
