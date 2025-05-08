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İstanbul'un için kritik adım: Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık" dedi.

08 Mayıs 2025 | 17:09
İstanbul'un için kritik adım: Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kuruluyor

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı tamamlandı.

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını, komisyonda belediyelerin taleplerinin değerlendirileceğini açıkladı.

Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık.Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız.Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek". 

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Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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