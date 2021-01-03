Pandemi nedeniyle yazlıklar artık ‘kışlık’ oldu… İstanbul’da yazlıkların yoğun olarak bulunduğu Silivri ilçesi, pandeminin ardından kış aylarında da çok sayıda vatandaşı ağırlamaya başladı.

Türkiye’de mart ayında ilk vakanın görülmesinin ardından İstanbul’un kalabalık ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, merkezden uzaktaki yazlıklara yöneldi. Geçmişte sadece yaz aylarında nüfusun arttığı Silivri’deki yazlıklar, artık kış aylarında da çok sayıda kişiyi ağırlamaya başladı.

AA’nın haberine göre Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse, köyün Silivri merkezine 32 kilometre uzaklık olduğunu söylüyor. Bölgede birçok yazlıkçı olduğuna değinen Köse, “Normalde İstanbul’da yaşayan ama virüs nedeniyle burada ikamet eden ailelerimiz var. İstanbul’da çalışıyor, çoluk çocuğu burada, okullarda malum evde eğitim verildiği için, genellikle ailenin büyükleri İstanbul’a veya komşu ilçelere çalışmaya gitse de geri gelip burada kalıp, sabah işlerine gidiyor” dedi.

8-9 BİN OLAN NÜFUSUMUZ ŞU AN 18-20 BİNLERDE *

Yaz aylarında Silivri’nin kalabalık mahallelerinden biri olan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü ise şöyle konuşuyor:

“Pandemi sürecinden bu yana İstanbul, çevre ilçelerden ve illerden gelen yazlıkçı vatandaşlarımız, kışın da mahallemizde ikamet etmeye devam ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri okulların kapalı olması. İşi olanlar günü birlik gidip geri dönüyorlar. Bu da mahallemizde nüfus yoğunluğuna neden oldu. Aşağı yukarı 8-9 bin olan nüfusumuz şu anda 18-20 binlerde.”

İSTANBUL’DA DIŞARI ÇIKAMIYORUZ *