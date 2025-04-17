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  • İzmir'de 2 ilçede imarlı arsalar satışa çıktı

İzmir'de 2 ilçede imarlı arsalar satışa çıktı

İzmir'in Bucak ve Konak ilçelerinde imarlı arsalar satılacak. İşte ilanın detayları ve satıştaki arsalar

17 Nisan 2025 | 12:11
İzmir'de 2 ilçede imarlı arsalar satışa çıktı

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Buca, Tınaztepe Mahallesinde bulunan konut imarlı arsalar ile Konak, Halkapınar ve Umurbey Mahallelerinde bulunan Ticari İmarlı arsaları satışa sundu. İlandaki detaylar şöyle: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin ''a'' bendine  göre ''kapalı teklif usulü'' ile yapılacak olan ihaleler; 30.04.2025 saat 14:00 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. İhale detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Fotoğraf: Arşiv

 

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16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
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İLERİ
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