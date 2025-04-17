İzmir'de 2 ilçede imarlı arsalar satışa çıktı

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Buca, Tınaztepe Mahallesinde bulunan konut imarlı arsalar ile Konak, Halkapınar ve Umurbey Mahallelerinde bulunan Ticari İmarlı arsaları satışa sundu. İlandaki detaylar şöyle:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin ''a'' bendine göre ''kapalı teklif usulü'' ile yapılacak olan ihaleler; 30.04.2025 saat 14:00 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. İhale detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

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