Karadağ’ın projesinde Türk peyzaj mimarların imzası

138.000 metrekarelik toplam proje alanının büyük bir bölümünde kapsamlı yapısal ve bitkisel peyzaj çözümleri üretilen ve sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştirilen proje kapsamında, Karaoğlu Peyzaj’ın İstanbul, Ankara ve Sakarya’daki fidanlıklarında yetiştirilen ve yanı sıra İtalya, İspanya, Sırbistan gibi geniş bir coğrafyadan özel olarak getirilen bitkiler ve yapısal malzemeler, 80 TIR’lık bir sevkiyatla bölgeye ulaştırıldı.

Karaoğlu Peyzaj, projede yeşil çatılardan düşük su tüketimli sulama sistemlerine, erozyon kontrolünden kıyı ekosistemine uygun bitkilendirmeye kadar pek çok doğa dostu çözümü hayata geçirdi. Uygulamalar, estetikten ödün vermeden sürdürülebilirliği önceliklendiren bir anlayışla gerçekleştirildi.

BÖLGENİN EMLAK DEĞERLERİNDE YÜZDE 12’LİK ARTIŞ GÖZLENDİ

Saha çalışmaları farklı disiplinlerden alanında uzman profesyonellerin oluşturduğu 60 kişilik bir ekip ile yürütülen ve iki yıl süren proje yalnızca çevresel değil, bölgesel ekonomiye etkileriyle de dikkat çekiyor. Portonovi Resort’un ve yine Karaoğlu Peyzaj’ın uygulamasını gerçekleştirdiği Hillside Park, Central Park ve Branded Villaları’nın peyzaj alanlarının tamamlanmasının ardından bölgedeki emlak değerlerinde ortalama yüzde 12 oranında artış gözlemlendi.

Sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirilen peyzaj uygulama projesi, yerel tedarik zincirine sunduğu destek, istihdam yaratması ve bölgesel kalkınmaya sağladığı katkıyla da örnek teşkil ediyor.

‘TÜRKİYE’DEN SADECE HİZMET VE BİTKİ DEĞİL, VİZYON İHRAÇ EDİYORUZ’

Karaoğlu Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Portonovi Resort projesinde elde edilen sonuçların ülkemiz için de örnek teşkil edebileceğini şu sözlerle vurguluyor:

Yasin Otuzoğlu, Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Mehmet Karaoğlu

“Portonovi Resort gibi yüksek standartlara sahip uluslararası bir projede Karaoğlu Peyzaj’ın tercih edilmesinin temel nedeni, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve çözüm odaklı yetkinliğimiz oldu. Türkiye’den sadece hizmet ve bitki değil, aynı zamanda mühendislik gücü ve vizyon da ihraç ediyoruz. Böyle bir projenin benzer ölçekte Türkiye’de uygulanması; yerel tedarik zincirlerinin güçlenmesi, çevreyle uyumlu yaşam alanlarının yaygınlaşması, istihdama ve Türkiye’nin turizm ve yatırım potansiyeline katkı sağlanmasına önemli destek sağlayacaktır.”