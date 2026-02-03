Zerzevan’dan Ulu Cami’ye: Kadim şehrimiz turizmde rekora koşuyor

"'Diyarbakır Zamanı' mottomuzun bir logosu olacak ve insanların dikkatini Diyarbakır'a çekeceğiz. 'Diyarbakır Zamanı' demek güven ve huzur ortamı ile tarih demek. Diyarbakır'ın tarihini, gastronomisini yaşamak isteyen herkesi de bu güzel şehrimize davet ediyoruz. Diyarbakır açık hava müzesi. Diyarbakır 5 milyon turist ağırlayabilecek kapasitede. Yapacağımız çalışmalarla, projelerle ve yeni destinasyon noktalarıyla beraber bu 5 milyon hedefine uzun vadede ulaşacağız. Bu 5 milyona ulaşabilmemiz için de turizm altyapısını da güçlendirmemiz lazım. Bunu da yeni yapacağımız otellerle, yatırımlar ve projelerle bunu güçlendireceğiz."