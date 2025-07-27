AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 56 ilde mülkiyetinde bulunan 642 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.
Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.
Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.
Açık artırmada, Diyarbakır, Edirne, Bilecik, Yalova, Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Gümüşhane, Kastamonu ve Iğdır'da 1'er,
Şanlıurfa'da 19, İstanbul'da 31, Kocaeli'nde 8, Tekirdağ'da 2, Kırklareli'nde 7, Sakarya'da 3, Bursa'da 2, Balıkesir'de 2, Çanakkale'de 2, İzmir'de 75, Antalya'da 15, Aydın'da 4, Afyonkarahisar'da 5, Kütahya'da 14, Denizli'de 2, Adana'da 2, Elazığ'da 29, Samsun'da 17, Yozgat'ta 11, Mersin'de 59, Uşak'ta 6, Tokat'ta 2, Mardin'de 15, Muş'ta 34, Ağrı'da 2, Bitlis'te 5, Van'da 2, Ankara'da 121, Kayseri'de 15, Kırıkkale'de 6, Konya'da 8, Niğde'de 8, Sivas'ta 3, Bingöl'de 3, Trabzon'da 2, Erzincan'da 4, Kars'ta 6, Malatya'da 4, Kahramanmaraş'ta 2 ve Muğla'da 69 taşınmaz satışa çıkarılacak.
Taşınmazların satışları, 5-6 Ağustos tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.
Açık artırmanın ilk günü 5 Ağustos salı günü, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Antalya, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Elazığ, Samsun, Yozgat, Mersin, Uşak ve Tokat'taki taşınmazlar satışa çıkarılacak.
6 Ağustos çarşamba günü ise Şırnak, Mardin, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Ankara, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Amasya, Sivas, Bingöl, Gümüşhane, Trabzon, Kastamonu, Erzincan, Iğdır, Kars, Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla'da taşınmazlar satışa sunulacak.
Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden görülebilecek.
Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; EMLAK YÖNETİMHizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89) no.lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için;
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,
Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL
Katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
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DİĞER (KONUSU: "7269 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AĞIR HASARLIDIR." ) DİĞER (KONUSU: "7269 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ORTA HASARLIDIR." ) MALİK BİZZAT GELMEDEN TASARRUFİ İŞLEM YAPILAMAZ.
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