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Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor: Yeni rakamlar açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

21 Aralık 2024 | 17:11
Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor: Yeni rakamlar açıklandı

Bakan Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı. Buradaki konuşmasında, kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:
"Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz."
Kurum, alınan kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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