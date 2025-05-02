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Kira artış oranı güncel rakam ne kadar? Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak

Kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle netleşiyor. Bir önceki ay ilan edilen TÜFE rakamlarına göre kira zam oranı %51,26 olarak belirlenmişti. Mayıs ayı kira zam oranı ise Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Peki, bu önemli oran ne zaman duyurulacak?

02 Mayıs 2025 | 15:23
Son Güncellenme: 02 Mayıs 2025 | 15:24
Kira artış oranı güncel rakam ne kadar? Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik öneme sahip olan kira artış miktarı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında belli oluyor. Kira zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) baz alınarak hesaplanıyor. İşte, Mayıs ayı kira zam oranı için beklenen tarih...

2025 MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammı oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10:00'da duyurması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mart ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen Nisan ayı kira zammı üst sınırı %51,26 olarak ilan edilmişti. Her ay, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanmaktadır. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon verilerine göre, TÜFE aylık bazda %2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %38,1, yurt içi üretici fiyatlarında %23,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatlarında %51,26, yurt içi üretici fiyatlarında ise %35,23'lük bir artış yaşanmıştı.

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