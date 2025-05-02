Ev sahipleri ve kiracılar için kritik öneme sahip olan kira artış miktarı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında belli oluyor. Kira zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) baz alınarak hesaplanıyor. İşte, Mayıs ayı kira zam oranı için beklenen tarih...

2025 MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammı oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10:00'da duyurması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mart ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen Nisan ayı kira zammı üst sınırı %51,26 olarak ilan edilmişti. Her ay, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanmaktadır. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon verilerine göre, TÜFE aylık bazda %2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %38,1, yurt içi üretici fiyatlarında %23,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatlarında %51,26, yurt içi üretici fiyatlarında ise %35,23'lük bir artış yaşanmıştı.