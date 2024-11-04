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Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı: İkinci aşama yıl sonunda

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, bugün itibarıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

04 Kasım 2024 | 16:30
Son Güncellenme: 04 Kasım 2024 | 16:34
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı: İkinci aşama yıl sonunda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu hizmetin ilk aşaması bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

İkinci aşama yıl sonunda

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor. Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.

Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti.


 

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