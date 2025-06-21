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Kiracı açıklamaya 'kira bedeli' yazmazsa ne olur? Uzmanı yanıtladı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmına "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında sözleşme olduğundan ödemenin kira sayıldığını belirtti.

21 Haziran 2025 | 13:08
Kiracı açıklamaya 'kira bedeli' yazmazsa ne olur? Uzmanı yanıtladı

Şahin, son zamanlarda yaşanan kira artışları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığına dikkati çekti. Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşmaların belgelenmesinin tüketiciyi koruduğunu anlatan Şahin, bazı ev sahiplerinin konutunu yüksek bedellerle kiraya verebilmek için kiracısını mağdur ettiğini söyledi.

Şahin, aylık kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracıların mutlaka dekont veya belge almaları gerektiğini vurgulayarak, elden kira ücreti ödenmemesi gerektiğini ifade etti.

‘KİRACILARIMIZ BU KONUDA ENDİŞE ETMESİN’

Bazı tüketicilerin ev sahiplerine banka üzerinden kira bedeli yatırırken işlem sırasında açıklama kısmını boş bıraktığını, bunun da kendilerini endişeye soktuğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin."

‘İTİRAZ ETTİKLERİNDE KONU KAPANIR’

Bazı ev sahiplerinin durumu fırsata çevirmek istediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kötü niyetli bir ev sahibi, açıklama kısmına 'kira bedeli yazmadı' diye yeniden kira bedeli talep ederek icra davası açmış ise kiracılarımız rahat olsun. Ellerindeki sözleşmeyle icra dairesine itiraz ettiklerinde konu kapanır, mahkemeden döner. Bu tarihten itibaren de kiracılarımız, lütfen ücreti gönderirken her ayın kirasını açıklama kısmına yazsın. 2025 yılı nisan, mayıs ayı kirası diye yazarsanız karşı tarafın da hiçbir teşebbüs şansı kalmaz."

 

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