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  • KKTC’den konutta yeni düzenleme: Türk vatandaşlarına 6 daire, 3 villa hakkı

KKTC’den konutta yeni düzenleme: Türk vatandaşlarına 6 daire, 3 villa hakkı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı.

20 Mayıs 2025 | 14:50
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2025 | 15:08
KKTC’den konutta yeni düzenleme: Türk vatandaşlarına 6 daire, 3 villa hakkı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi

KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı. Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

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