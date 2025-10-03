ARA
DOLAR
41,68
0,19%
DOLAR
EURO
48,96
0,42%
EURO
GRAM ALTIN
5178,10
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
10942,81
-1,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Kiralık Sosyal Konut projesinin ilk ayrıntıları belli oldu: Sistem nasıl işleyecek?

TOKİ Kiralık Sosyal Konut projesinin ilk ayrıntıları belli oldu: Sistem nasıl işleyecek?

İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nin ilk ayrıntıları belli oldu. TOKİ tarafından hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi" ile kira artışlarının dengelenmesi ve vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor


Son Güncellenme:
TOKİ Kiralık Sosyal Konut projesinin ilk ayrıntıları belli oldu: Sistem nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek. İşte AA'nın haberine göre ilk detaylar:

 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, deprem riski altındaki İstanbul'da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek. Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

2 DEVLET EV SAHİBİ OLACAK

DEVLET EV SAHİBİ OLACAK

500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

3 RAYİÇ BEDELİN ALTINDA KİRAYA VERİLECEK

RAYİÇ BEDELİN ALTINDA KİRAYA VERİLECEK

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

4 KURA ÇEKİLECEK

KURA ÇEKİLECEK

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

5 DÜZENLİ DENETİM YAPILACAK

DÜZENLİ DENETİM YAPILACAK

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

6 BAKIM SONRASI TEKRAR KİRALAMA

BAKIM SONRASI TEKRAR KİRALAMA

Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

7 UYGUN ÜCRETLİ KİRALIKLAR HEDEFLENİYOR

UYGUN ÜCRETLİ KİRALIKLAR HEDEFLENİYOR

Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi hedefleniyor.
İlgili Haberler
TOKİ duyurdu, 32 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları
TOKİ duyurdu, 32 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları
TOKİ 48 ilde konut ve işyeri satacak: İşte örnek yerler ve fiyatları
TOKİ 48 ilde konut ve işyeri satacak: İşte örnek yerler ve fiyatları
TOKİ 500 bin sosyal konut: Ne zaman hayata geçecek? Kimler öncelikli yararlanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut: Ne zaman hayata geçecek? Kimler öncelikli yararlanacak?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL