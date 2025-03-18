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Konut Fiyat Endeksi açıklandı: En çok hangi ilde arttı?

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2025'te aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,3 arttı.

18 Mart 2025 | 10:18
Konut Fiyat Endeksi açıklandı: En çok hangi ilde arttı?

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 170,5 oldu.

KFE, şubatta yıllık yüzde 31,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,6 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de yüzde 32,7 yükseldi.

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
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