Gayrimenkul sektörünün yenilikçi şirketi Babacan Holding, Babacan Arsadan markasıyla tüketicinin ve konut sektörünün ihtiyaçlarını analiz ederek ‘Arsadan Konuta’ adıyla yeni konut satış modelini hayata geçirdi. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, 22 yıllık tecrübelerini ‘ulaşılabilir konut’ üretmek için seferber ettiklerini ve ‘Arsadan Konuta’ iki adımda ev sahibi olmayı içeren yeni bir modeli devreye aldıklarını söylüyor.

Levent GÖKMEN DEMİRCİLER

Artan inşaat maliyetleri ve finansmana erişimdeki sıkıntılardan etkilenen konut piyasası Nisan ayında 75 bin adet ile son 3 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu rakamları, konuta talep yok şeklinde yorumlamanın yanlış olacağını belirten İbrahim Babacan, “Vatandaşın konuta talebi de ihtiyacı da var. Ama konuta erişim sorunu giderek büyüyor. Bizler de bu sorunu nasıl aşabiliriz diye uzun süredir çalışıyorduk. Ve sonunda en cazip yolu bulduk” dedi.

‘Arsadan Konuta’ satış modeliyle ilk projelerinin Tuzla’da yer alacağını belirten İbrahim Babacan, sonrasında Başakşehir, Arnavutköy ve Silivri’de erişilebilir fiyatlı konut üreteceklerini söyledi. İbrahim Babacan, “5 yılda sadece kendi arsalarımızla 10 bin kişiyi ev sahibi yapacağız. Bugüne kadar doğru fiyatla, doğru lokasyonla alıcımıza kazandırdık. Şimdi sıra orta gelirliye geldi” diye konuştu.

990 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, yeni konut modelinde kendi mülkiyetlerindeki arsaları maliyetine sattıklarını ve inşaat yapım aşamasında da tüketici lehine fedakârlık yaptıklarını söyledi. Mehmet Babacan, fiyat ve ödeme seçenekleri hakkında şu bilgileri verdi: “Tuzla projemizde 1+1 arsa payımız 990 bin TL’den başlıyor. Yüzde 30 peşinat ödeyenler, 24 ay taksitli ödeme imkanlarıyla alım yapabilecek. Aylık taksitler 29 bin TL’den başlayacak. Ön talep döneminde 300 yatırımcı hedefliyoruz ve bu fiyatlar 15 Haziran tarihine kadar geçerli. 2 yıl sonra inşaata başladığımızda da arsa payında olduğu gibi uygun şartlarda vadelendirme yapacağız.”

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Henüz projenin lansmanını yapmadıkları halde, yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Mehmet Babacan, “Tüketiciler günde 800-1000 adet form dolduruyor. Bir o kadar da satış ofislerini arayanlar var. Biliyoruz ki, uygun şartlar sağlanırsa konuta talep var. Bu dönemde bu gerçeğe bir kez daha tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

Tuzla Marina ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığıyla dikkat çeken Tuzla projesiyle ilgili öncelikle bir AR-GE çalışması yapıldı. Bölgede markalı konutlarda 1+1 evlerin fiyatları 3.5 ile 4.5 milyon TL arasında değişiyor. Babacan Tuzla projesinde ise fiyatlar bugünkü maliyetlerle 2.4 ila 2.5 milyon TL’ye denk geliyor. Özetle en düşük fiyatlı eve göre bile yüzde 30-35 civarında bir avantaj sunuluyor.

EV SAHİBİ OLMANIN YENİ FORMÜLÜ

İki adımda ev almanın en kolay yolunu geliştirdiklerine dikkat çeken İbrahim Babacan, şunları söyledi: “Konut fiyatlarını belirleyen en önemli faktör arsa. Biz ilk adımda bu alana odaklandık. Kendi mülkiyetimizdeki arsaları piyasanın çok altında fiyatla tüketiciye sunuyoruz. Önce projeden arsa payı satışı yapıyoruz. Vatandaş bunu yaklaşık iki yıl uygun şartlarda ödüyor. İki yılın ardından inşaat aşamasına geçiyoruz. Günün inşaat maliyetlerine göre, ama yine uygun şartlarda ödeme planı sunuyoruz. Burada da gereksiz lüksten uzaklaşarak maliyetleri düşürmeyi planlıyoruz.”

Babacan Arsadan ile konut fiyatlarını yüzde 30-35 aşağıya çekeceklerini anlatan İbrahim Babacan, konut alıcısına üç önemli avantaj sunduklarına dikkat çekerek sistemi şöyle özetledi: “Üç önemli avantaj sunuyoruz. İlki Vatandaş bir kerede 8-10 milyon lira borçlanmayacak. Aylık taksitler, konut kredilerindeki gibi yüksek olmayacak. İkincisi toplam ödenecek tutar piyasasının çok altında olacak. Üçüncüsü ise sorunlu bir arsayla uğraşmayacak. İmarlı, kurumsal bir markanın sorumluluk aldığı bir projeye dahil olacak. Ben artık ev alamam diyen, hayalini kaybeden alıcılara yeni bir alternatif sunuyoruz. Tüketiciye yeni seçenek sunarken, çarkların dönmesine de katkı sağlıyoruz.”

ARSADAKİ RİSKE DİKKAT ÇEKTİ

Yatırımcının konuta ulaşmakta zorlanması, yatırımda güvenli liman arayışı ve doğada olma isteği son 2-3 yılda arazi satışlarında ciddi artışlara neden oldu.

Konut alamayan kesimin gayrimenkul yatırımı da yapmak istediği için arsa aldığını ama arsa diye pazarlanan yerlerin kimi zaman tarla çıktığına dikkat çeken Babacan, arsa alımında dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyararak şöyle devam etti: “Vatandaş güç bela biriktirdiği parayı böyle heba ediyor. Bizim sunduğumuz modelde ise macerasız yatırım vaat ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Vatandaş bizden arsa payı aldığında, ikinci aşamaya geldiğinde inşaat maliyetini karşılayamazsa bunun için de bir formülümüz var. Arsa payını yüzde 35 oranla, kat karşılığı modelle bize verecek. Onun evi satıldığında kardan payını alacak. Söz gelimi o gün ev 10 milyon liraya satılırsa, 3.5 milyon lirası arsa sahibi olan alıcıya ödenecek.”

HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

Babacan Holding bünyesinde yatırım değeri 3 milyar TL olan 3 projeye devam ettiklerini söyleyen İbrahim Babacan, “Beylikdüzü E-5 hattında, 846 bağımsız birimden oluşan Babacan Central projemize devam ediyoruz. Yüzde 60 aşamasına geldik. Bahçelievler’de TOKİ’den aldığımız arsa üzerinde 40 bağımsız birimden oluşan butik bir proje hayata geçiriyoruz. Gaziantep’te gelir paylaşım modeliyle 142 bağımsız birimden meydana gelen bir proje geliştiriyoruz. Tüm bunların ve yeni modelimizin yanında Gaziosmanpaşa, Halkalı ve Beşiktaş projelerine de hazırlanıyoruz.”

Babacan Yapı’nın hedeflerinin arasında bir GYO şirketine dönüşmek olduğunu da belirten İbrahim Babacan, “Halka arz için 6 aydır çalışıyoruz. SPK başvurumuzu yapıp onay sürecine geçeceğiz. Hedefimiz 2025’in ilk çeyreği” dedi.