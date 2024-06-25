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Konut fiyatları artış hızında düşüş sürüyor

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan 2024’te aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 48,4 arttı.

25 Haziran 2024 | 10:42
Konut fiyatları artış hızında düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1257,7 oldu.

KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 48,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 13,3 oldu.

 3 büyükşehirde değişim oranları 

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 2,1, Ankara için yüzde 3 ve İzmir için yüzde 1,9 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9, İzmir'de yüzde 45,1 yükseldi.

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