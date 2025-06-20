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Konut fiyatlarında aylık bazda reel artış

Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 32,3 arttı.

20 Haziran 2025 | 10:35
Konut fiyatlarında aylık bazda reel artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksinde aylık artış yüzde 1,53 olarak kaydedilmişti. KFE, mayısta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 2,3 oldu. 

  • Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü. 
  • Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.
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Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
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