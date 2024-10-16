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Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor: 3 büyük ilde değişim oranları

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül 2024'te aylık yüzde 1, yıllık yüzde 27,4 arttı. Fiyatlar reel olarak yüzde 14,7 azaldı.

16 Ekim 2024 | 10:24
Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor: 3 büyük ilde değişim oranları

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu.

KFE, eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

3 büyük ilde değişim oranları 

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,2, Ankara'da yüzde 2,2 ve İzmir'de yüzde 0,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir’de yüzde 23,1 yükseldi.

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Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
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