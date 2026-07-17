Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor: Gerileme yedinci aya ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini yayımladı.

Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 231,5 seviyesinde gerçekleşti.

3 büyük ilde artış

2026 yılı Haziran ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 1 ve 3,1 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri ise bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,3, 25,5 ve 22,6 oranlarında arttı.

En yüksek yıllık artış Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Haziran 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 33,1 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,5 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

YKKE, haziranda bir önceki aya göre artış gösterdi

2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,2 oranında azaldı.

YKKE 3 büyük ilde artış gösterdi

YKKE 2026 yılı Haziran ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde2,5, 2,0 ve 2,6 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,4, 30,7 ve 28,4 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Haziran 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 33,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,6 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.