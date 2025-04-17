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Konut fiyatlarında son 7 ayın en yüksek artışı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2025'te aylık yüzde 2 arttı. Konut fiyatları ocakta yüzde 4,7, şubatta yüzde 2,8 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 32,3'le 7 ayın zirvesine çıktı.

17 Nisan 2025 | 10:34
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 11:32
Konut fiyatlarında son 7 ayın en yüksek artışı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) martta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 174 oldu. 

Konut fiyatları yıllık yüzde 32,34 artışla Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek artışı kaydetti. KFE, ağustosta yıllık yüzde 34,3 artmıştı. Mart ayında reel olarak azalış ise yüzde 4,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da 1,9 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da 38,6 ve İzmir'de yüzde 32,5 yükseldi.

 

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Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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