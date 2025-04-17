Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) martta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 174 oldu.

Konut fiyatları yıllık yüzde 32,34 artışla Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek artışı kaydetti. KFE, ağustosta yıllık yüzde 34,3 artmıştı. Mart ayında reel olarak azalış ise yüzde 4,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da 1,9 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da 38,6 ve İzmir'de yüzde 32,5 yükseldi.