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Konut kredileri elektronik ortamda kullanılabilecek

Konut kredileri, şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek.

31 Aralık 2024 | 17:09
Konut kredileri elektronik ortamda kullanılabilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı. Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı.

Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı. Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.

Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı.

TÜKETİCİNİN DAHA DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANDI

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı haline getirilmesi dikkate alınarak, hem bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde hem de elektronik ortamda tüketicilerce satın alınan sigorta, bireysel emeklilik, ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. AA

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