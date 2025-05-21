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Konut piyasasında dengeler değişti: Satılıklar artarken kiralıklar azalıyor

TÜİK verilerine göre, 2025 yılının başından bu yana Türkiye genelinde satışa sunulan konut sayısı yaklaşık yüzde 20 artarken, kiralık konut sayısı yüzde 17 azaldı. Bu eğilim, konut piyasasında arz ve talep dengesinin değişmeye başladığını işaret ediyor.

21 Mayıs 2025 | 13:22
Konut piyasasında dengeler değişti: Satılıklar artarken kiralıklar azalıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konut piyasasındaki değişle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Mayıs ayı başı itibarıyla satılmayı bekleyen konut sayısında yıl başına göre yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde bir artış gözlemlendiğini kaydeden Yazıcı, “Buna karşın, kiralanmayı bekleyen konut sayısında ise yüzde 17 civarında bir düşüş yaşanıyor. Bu veriler, konut piyasasında kullanıcı tercihlerinde ve ekonomik dinamiklerde önemli değişimlerin yaşandığına işaret ediyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALIK KONUT STOKU AZALIYOR

Yazıcı, şehir bazında konut arzındaki değişimlere de dikkat çekerek şunları aktardı: “Satılık konut ilanlarındaki en yüksek artış yüzde 22 ile Ankara’da gerçekleşti. Ankara’yı yüzde 17,6 artışla İzmir, yüzde 13,4 ile İstanbul takip ediyor. Bu da gösteriyor ki özellikle büyükşehirlerde satılık konut arzı belirgin şekilde artıyor. Öte yandan kiralık konut cephesinde tablo farklı. İstanbul’da kiralık konut stoku yüzde 22 azalırken, Ankara’da bu oran yüzde 21,2 seviyesinde. İzmir ise bu anlamda diğer iki büyükşehirden ayrışıyor; kiralık konut ilanlarında yüzde 5,4’lük bir artış söz konusu.”

 

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