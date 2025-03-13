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Konut satışlar için bir yorum

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, bugün TÜİK tarafından açıklanan Şubat 2025 Konut Satış İstatistiklerini değerlendirdi.

13 Mart 2025 | 13:31
Son Güncellenme: 13 Mart 2025 | 13:31
Konut satışlar için bir yorum

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818 olurken Ocak 2025 ile neredeyse aynı kaldığı görülüyor. İstanbul’da ise önceki yıla göre %18,4, Ocak ayına göre ise %2,3’lük bir artış söz konusu.

KONUTDER Başkanı Kumova, "Sağlıklı piyasayı konuşabilmemiz için geçmişte olduğu gibi 1. El konut satışlarının toplam satıştaki payının %50’ler olması gerekir oysa bugün açıklanan rakamlarda bunun sadece %30 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kredili konut satışların da idealinin %50’lerde olması beklenirken 2025 yılının ilk iki ayında %14,9 seviyesinde gerçekleşti. Dengeli bir piyasa ortamının oluşması için kredi faizlerinin %1’in altına düşmesi ve arsa maliyetinin de %30’lara düşmesi ve konut yatırımcısına getirilen kredi kısıtlarının ortadan kaldırılması gerekir" diyor. Kumova'nın yorumları şöyle:

1. El konut satışları olması gerekenin sadece yarısı

Türkiye’de yıllık yeni konut ihtiyacının minimum 750 bin olduğunu düşünürsek, sürdürülebilir üretim koşullarının oluşması ancak aylık ortalamada 62 bin 500 1. El konut satışı ile sağlanabilir. Oysa ilk 2 ayın ortalaması 33.285 adet ile olması gerekenin sadece yarısı. İstanbul’da durum daha da kötü. İstanbul’da aylık ortalama 12 bin satış gerekirken 2025 ilk 2 ayında ortalama sadece 4.859 adet. Bu da olması gerekenin %42’si demek oluyor. İstanbul’da 39 ilçe var. Bu rakam ortalama ilçe başına sadece aylık 125 adet yeni konut satıldığını gösterir. İstanbul gibi bir metropol için bu oldukça düşük bir seviye.

Dolayısıyla 2024’ün ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine girse de konut piyasasının olması gereken dengeye kavuşabilmesi için gereken sıçrama henüz gerçekleşmiş değil. Kredi faizleri ve arsa maliyetlerinin düşmesi, 1. El satış oranlarının yükselmesi, konut yatırımcısına getirilen kısıtlamaların kaldırılması ile piyasada bir dengelenme oluşabilir. Bu koşullar sağlanmadan ne kira ne de konut fiyatları durur.

Tüm dünyada yabancıya konut satış pazarı büyüyor Türkiye ise kan kaybediyor

Öte yandan yabancıya satışta ise düşüş devam ederek Şubat’ta %21,1 düşüş gerçekleşti. Çok değil birkaç yıl önce 10 milyar dolarlık satış hedeflerinden bugün 2 milyar dolar gibi satış rakamlarını konuşur hale geldik. Tüm dünyada bugün yabancıya konut satışı pazarının büyüklüğü 400 milyar dolar seviyesinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu pazarın 600 milyar dolara çıkması bekleniyor ve biz Türkiye olarak bu pazarda sürekli kan kaybediyoruz. Bunu değiştirmek için yurtdışında reklam kampanyaları ve teşvikler artık kaçınılmaz.

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Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
GERİ
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