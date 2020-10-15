Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,75, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,9 azaldı. Eylülde satılan konut sayısı 136 bin 744 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 12 bin 677 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 8 bin 153 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller 17 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 63 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları *

İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576’a düştü.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 527 konut ve yüzde 21,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

Diğer konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 13,6 artışla 101 bin 168 adet olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 17 bin 872 konut satışı ve yüzde 17,7 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 70,4 olarak hesaplandı. Ankara 8 bin 875 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 5 bin 745 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 16 konutla Hakkari oldu.

41 bin 376 konut ilk defa satıldı *

İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 olarak kayıtlara geçti.

İlk satışlarda İstanbul 7 bin 99 konutla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul’u 3 bin 99 konut satışıyla Ankara, 2 bin 266 satışla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 olarak gerçekleşti.

İstanbul 18 bin 300 ikinci el konut satışı ve yüzde 19,2 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,1 oldu. İstanbul’u 9 bin 578 konut satışıyla Ankara, 5 bin 887 satışla İzmir izledi.

Yabancılara konut satışı arttı *

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu.

Bu alanda ilk sırada 2 bin 370 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 1018 satışla Antalya, 347 satışla Ankara, 239 satışla Bursa ve 191 konut satışıyla Mersin izledi.

Eylülde Türkiye’den İran vatandaşları 908 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 826 konutla Irak vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları 448, Kuveyt vatandaşları 241 ve Kazakistan vatandaşları 222 konut edindi.

Konut satışları ocak-eylül döneminde yüzde 34,2 yükseldi *

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278’e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 3,7 azalarak 652 bin 588 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208’i buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.