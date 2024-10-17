Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,3 artışla 140 bin 919'a yükseldi.

Ocak-eylülde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 947 bin 236'ya çıktı.

En çok satış yapılan 3 il

İstanbul eylülde konut satışlarında 21 bin 314 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 13 bin 205 ile Ankara, 7 bin 612 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı.

Yabancılara konut satışı yüzde 31 geriledi

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.

