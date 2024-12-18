Geçen ay konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci kasım rakamı görülürken, ipotekli satışların payı yüzde 14,2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay yıllık bazda yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görüldü. En yüksek rakam 2021 Kasım'da 178 bin 814 adet olmuştu.

Kasımda ipotekli konut satışlarının yüzde 315,7 artarak 21 bin 804 adede yükselmesi dikkati çekti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı.

Yılın 11 ayı ele alındığında ise konut satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi. Geçen yılın tamamında 1 milyon 225 bin 926 konut satılmıştı. Böylece 11 ayda 2023'ün tamamı geride bırakılmış oldu.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

'1,4 MİLYONU AŞACAĞI KESİNLEŞTİ'

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, birçok yerde ve farklı segmentte konut satışının devam ettiğini belirterek, "Sektörde hareketlenme olduğu aşikar. Özellikle de düşük ve orta gelire hitap eden markasız konutlarda anlamlı bir canlılık olduğunu düşünüyoruz. Faiz, borsa, altın ve kripto gibi yatırımlardan kazanan yatırımcının konut fiyatları artışa geçecek öngörüsüyle alıma yöneldiği kanaatindeyiz" dedi.

Faizlerin düşmesi halinde bu etkinin genele sirayet edeceğini dile getiren Kumova, "2025'in ikinci çeyreğinden itibaren genele yayılan bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Bugün açıklanan kasım verileriyle artış eğilimi sürüyor ve kuvvetle muhtemel aralık sonuçları da benzer şekilde gerçekleşecektir. Bu durumda 2024 sonunda konut satışlarının 1,4 milyonu aşacağı kesinleşti" diye konuştu.

'ÜRETİCİYE YÜK OLUŞTURACAK'

Kumova, ipotekli satışın payının yüzde 14'lerde olmasına işaret ederek, bu oranın hala düşük olduğunu ve üreticilerin satışa devam etmek için vadelendirme modellerini müşteriye sunduğunu söyledi. Bu durumun finansman yükünü üstlenen üreticiler için gelecek dönemlerde ekstra yük oluşturacağını ifade eden Kumova, sağlıklı ve dengeli piyasa koşullarının oluşabilmesi için ipotekli satışların oranının yüzde 50'lerin altına düşmemesi gerektiğini, bu oranda artış olsa da istenilen seviyede bulunmadıklarını vurguladı.



Kumova, konut fiyatlarındaki reel düşüşe rağmen maliyetlerin artmaya devam ettiğini kaydederek, "Ülkemizde konut ihtiyacı ile arz arasındaki makas artıyor. Her yıl minimum 700 bin yeni konuta ihtiyacımız var ancak 2023'te üretim 504 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl sonu tahmini de 482 bin civarında olacağı yönünde. Son birkaç yıldır birinci el konut arzındaki düşüş ikinci el stoklarla dengelendi ancak ikinci eldeki ürün stoku son 3 yılda azalarak önümüzdeki dönemde birinci eldeki arz eksikliğini karşılayamayacak seviyenin altına gelecektir" şeklinde konuştu. Birinci el konut satışlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Kumova, burada konut kredilerinde faiz indirimi yapılması ve arsa maliyetlerini düşürecek formüller üzerinde durulması gerektiğini sözlerine ekledi.

'2025'TE FİYATLAR ARTACAK'

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de ekim ayındaki konut satışlarındaki sıçramanın kasımda da devam ettiğini belirterek, "Yüzde 63,6'lık artış sektörün rayına girdiğini gösteriyor. 11 aylık artış, sektördeki hareketliliğin ve talebin yükseldiğini gözler önüne seriyor. Özellikle ipotekli satışlardaki belirgin artış ise kredi kullanımının etkili olduğunu gösteriyor." dedi.

Yüksek maliyetlere rağmen kredili satışların arttığını vurgulayan Şişik, 2025'te maliyetlerle birlikte konut fiyatlarında da artma beklentisi olduğunu, bu nedenle konut almak için doğru zamanda bulunulduğunu söyledi.

'ŞİRKETLER DE GAYRİMENKUL YATIRIMINA YÖNELDİ'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da mevduat faizlerinde yaşanabilecek indirimin konut satış fiyatlarında yol açabilecek muhtemel artış nedeniyle vatandaşın elini çabuk tutmak istediğini belirterek, "Ayrıca reel anlamda konut fiyatlarının gerilemesi de vatandaşın alımını artırıyor. Yine dövizden, altından ve KKM'den çıkıp konut tarafına yönelen yatırımcıları da görüyoruz" şeklinde konuştu.

Aralıkta da rakamların yüksek gelmesini beklediklerini vurgulayan Akdoğan, "Özellikle sene içerisinde satış vaadiyle yapılan sözleşmelerin yeni yılda harçlar artacağı için aralıkta tapu devri yapılıyor. Öte yandan bazı şirketlerin de gayrimenkul yatırımına yönlendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KONUT GÜVENLİ LİMAN'

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da Türkiye'nin çok dinamik bir pazar olduğunu, genç nüfusu, evlenme oranı ve enerjisinin konut satış verilerinde bile göründüğünü söyledi.

Daha birkaç ay öncesine kadar konut satış fiyatları üzerinden pahalılık eleştirileri yapıldığını dile getiren Timur, "Balon iddiaları vardı. Fakat gelin görün ki sadece son 7 ayda 720 bin konut satıldı bu ülkede. 27 Avrupa ülkesinin yüzde 90'ı bu rakamlara yılda ulaşamıyor. Bugün açıklanan kasım verileriyle 11 ayda toplamda 1 milyon 265 binin üstünde konut satıldı. Öyle görünüyor ki 2024'ü geçen yılın yüzde 20'ye yakın üstünde kapatacağız" açıklamasında bulundu.

Timur, vatandaşın, konutun güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydederek, sektörde oluşacak bir teşvikin ve faizlerde başlayacak indirimin satışlara çok ciddi ivme getireceğini, ciddi bekleyen talebin bulunduğunu, ev sahipliği oranının yüzde 55'lere gerilediğini, bu tablonun değişmesi için faiz indirimleri ile beraber devreye alınacak teşviklerin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

'50 BİNİ SIFIR KONUT'

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş 11 ayda geçen yılın tamamından 40 bin adet fazla konut satıldığını belirterek, "153 binlik satışın yaklaşık 50 bini sıfır konut. Bunda, biriken talebin etkisi çok büyük. Konut fiyatlarında artış beklentisinin insanları harekete geçirdiğini düşünüyorum. Daha önce de vurguladığım gibi talepte asla bir durgunluk yok." şeklinde konuştu.

'KİRACILAR EV ALMAYA YÖNELDİ'

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Türkiye'nin yıllık konut satış potansiyelinin 1,5 milyon adet civarlarında olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu yıl sonunda 1,4 milyon adedi aşacağız gibi görünüyor. Yüksek faiz oranları ve ekonomik olumsuzluklara rağmen muhteşem bir rakam. Sektörümüzün dinamizmini ve gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'de konut talebi her zaman güçlü. Özellikle son yıllarda yaşanan ev sahipliği-kiracı anlaşmazlıkları da kiracıları ev almaya yönlendirdi. Bu dönemde de kira amortisman süresi uzun dönem ortalamasının epey altında. Öte yandan Türk milleti konutu güvenli liman olarak görüyor her zaman. Konut fiyatlarındaki reel düşüşlerle birlikte tüm bunları düşündüğümüzde artışı sürpriz olarak nitelendirmememiz gerekiyor."

'SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ TÜM KESİMLER İÇİN ÖNEMLİ'

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da konut satışlarındaki artış trendinin kasımda da devam ettiğini kaydederek, ipotekli satışlarda "rekor" denilebilecek bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Bu yukarı yönlü hareketlerin sevindirici olduğunu dile getiren Özyurt, "Unutmamalıyız ki inşaat ve gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında geliyor. Sektörümüz pek çok sektörü dolaylı yoldan besliyor ve istihdama katkı sağlıyor. Bu yüzden sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi tüm kesimler için büyük önem oluşturuyor. Son gelen rakamlar konut almak için bekleyen kesimin hareketinin devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle 2024 yılını bu şekilde kapatmayı ve yeni yılı faiz indirimi ile karşılamayı umuyoruz." görüşünü kaydetti.