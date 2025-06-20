ARA
DOLAR
39,68
0,14%
DOLAR
EURO
45,79
0,54%
EURO
GRAM ALTIN
4276,61
-0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9216,18
1,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Konut satışlarında yılın en yüksek seviyesi

Konut satışlarında yılın en yüksek seviyesi

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 130 bin 25 olurken bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Konut satışları ocakta 112 bin 173, şubatta 112 bin 818, martta 110 bin 795 ve nisanda 118 bin 359 olmuştu.

19 Haziran 2025 | 11:27
Son Güncellenme: 19 Haziran 2025 | 23:06
Konut satışlarında yılın en yüksek seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,6 artışla 130<< bin 25'e çıktı.

İstanbul, 22 bin 103 ile mayısta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 11 bin 975 konut satışıyla Ankara, 7 bin 817 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 48 konutla Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 konutla Gümüşhane olarak sıralandı.

YABANCIYA SATIŞ AZALDI

Mayısta yabancılara 1771 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta yıllık bazda yüzde 14,2 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 648 konutla İstanbul aldı. Bu ili 594 konutla Antalya ve 145 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 7 bin 789'a düştü.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 274 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 133 konutla İran ve 127 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 artışla 19 bin 412 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,7 artışla 88 bin 606'ya yükseldi.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 4 bin 674'ü, ocak-mayıs dönemindeki satışların 21 bin 62'si ilk el satışları olarak belirlendi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 110 bin 613 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 495 bin 564 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, mayısta yıllık bazda yüzde 11,2 artarak 39 bin 546'ya yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,4 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 174 bin 55 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 90 bin 479 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 410 bin 115 olarak kaydedildi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4276,61 -0,4%
  • ALTIN ONS 3352,59 -0,54%
  • BIST 100 9216,18 1,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,302 -0,146%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36938 -0,04927%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,31 0,1567%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6764 0,1418%
  • EURO/DOLAR 1,1528 0,2644%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7909 0,5431%
  • STERLIN/DOLAR 1,34926 0,17894%
Borsa Haberleri
ASELSAN yeni iş ilişkisi açıkladı
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
GERİ
İLERİ
ASELSAN yeni iş ilişkisi açıkladı
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL