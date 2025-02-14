Konut yatırımcısına en çok bu iller kazandırdı

Endeksa, Ocak 2025 Konut Değer Raporu’nu açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak artış gösterse de reel bazda düşüş eğilimi devam ediyor.

Ocak ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 25, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Ancak enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak yüzde 13, bir ayda ise yüzde 2 düşüş kaydetti. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 30.136 TL’ye yükselirken, ortalama konut fiyatı ise 3,95 milyon TL’ye ulaştı. Konut yatırımının geri dönüş süresi 13 yıl olarak hesaplandı.

‘AMORTİSMAN SÜRESİ 13 YILA İNDİ’

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, rapora ilişkin şunları söyledi:

"Konut satış fiyatlarında reel düşüş trendi devam ederken kira bedelindeki artış, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye genelinde amortisman süresi 13 yıl seviyesine indi, ki bu süre Avrupa’nın birçok kentinde 20-25 yıl civarında. Ülkemizde de 2022 yılı sonları ve 2023 yılı başında 18 yıl seviyesindeydi. Bu da konut yatırımının yeniden güçlü bir seçenek olduğunu gösteriyor. Bu yıl içerisinde beklenen faiz indirimlerinin gerçekleşmesi ve krediye erişimin kolaylaşması ile konut fiyatlarının tekrar reel yükselişe geçmesini bekleriz. Dolayısıyla konut yatırımı yapmak isteyenler için şu an çok doğru bir zaman ve pek çok kişi bu yönde hareket ediyor. Endeksa verilerine göre ocak ayında konut stoku İstanbul’da %21, Ankara’da %11, İzmir’de ise %13 düşüş gösterdi.”

YATIRIMCIYA EN FAZLA KAZANDIRANLAR

Endeksa Ocak ayı Konut Değer Rapru’nda, toplam stok adedi 100’den fazla olan iller analiz edildi. Ocak 2024’ten bu yana konut yatırımcılarına en fazla kazandıran iller Erzurum ve Ağrı oldu. Erzurum’da satılık konut fiyatları bir yılda yüzde 61 oranında artarken reel olarak ise yüzde 12 yükseldi. Ortalama metrekare fiyatı 18.893 TL oldu. Ortalama konut fiyatı ise Ocak 2024’te 1,9 milyon TL’yken Ocak 2025 itibarıyla 3 milyon TL’ye yükseldi. Erzurum’u takip eden Ağrı’da da satılık konutların fiyatları nominal olarak yüzde 55 artış gösterdi. Enflasyon etkisinden arındırıldığında ise yüzde 8 artış yaşandığı görüldü. Ortalama metrekare satış fiyatının 16.629 TL olduğu Ağrıda, konut fiyatları Ocak 2024’te 1,7 milyon TL iken Ocak 2025’te 2,6 milyon TL oldu.

EN AZ ARTAN İLLER: MUĞLA VE ANTALYA

Türkiye genelinde satılık konut fiyatların yıllık bazda en az arttığı iller ise Muğla ve Antalya oldu. Ülkede ortalama gayrimenkul fiyatı en pahalı olan bölgelerin başında gelen Muğa’da yıllık nominal değişim yüzde 17. Enflasyon etkisinden arındırıldığında ise Muğla’da satılık konut fiyatlarının reel olarak yüzde 18 gerilediği görülüyor. Burada ortalama konut metrekare satış fiyatı 64.780 TL, ortalama konut fiyatı ise 8,5 milyon TL. Antalya’da ise yıllık nominal değişim yüzde 20,6 olurken reelde yüzde 16 düşüş yaşandı. Bu ilde ortalama metrekare fiyatı 39.346 TL, ortalama satış fiyatı ise 4,5 milyon TL.

ANKARA FİYAT ARTIŞINDA BİRİNCİ

Türkiye’nin en büyük 3 ili arasında satılık konut fiyatlarının bir yılda en fazla yükseldiği il Ankara oldu. Ankara’da nominal fiyat artışı yüzde 30,7 olurken, reel bazda yüzde 9’luk bir düşüş yaşandı. Başkentte konut metrekare fiyatı 25.937 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 3,4 milyon TL’ye yükseldi.

İzmir’de fiyatlar nominal olarak yüzde 28,5 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında fiyatlarda yüzde 10 düşüş gözlendi. İzmir’de ortalama konut fiyatı 4,9 milyon TL, konut metrekare fiyatı ise 39.179 TL oldu.

İstanbul’da satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 25 nominal artış gösterirken reel olarak yüzde 13 geriledi. Mega kentte ortalama konut metrekare fiyatı 46.055 TL, ortalama konut fiyatı ise 5,3 milyon TL olarak kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye genelindeki en düşük konut satış fiyatları Kars’ta kaydedildi. Bu ilde ortalama konut metrekare fiyatı 18.764 TL, ortalama konut fiyatı ise 1,9 milyon TL.

KİRA FİYATLARI REEL OLARAK ARTIYOR

Endeksa’nın güncel verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda yüzde 40,5 yükselirken aylık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi. Enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre kiralar bir yılda reel olarak yüzde 2 düştü, geçen aya göre ise sabit kaldı. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli 187 TL, ortalama kira ise 20.542 TL seviyesinde.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de kiraların yıllık nominal değişimi yüzde 45 ile yüzde 49 arasında. Enflasyon etkisinden arındırılmış değişimlerine bakıldığında ise İstanbul’da yüzde 2, Ankara ve İzmir’de yüzde 4 artış gözlemleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir’de ortalama kira bedeli 22 bin ile 26.500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Ortalama kira bedelinin en yüksek olduğu şehirler ise Muğla ve İstanbul. Bu iki ilde ortalama kira fiyatları sırasıyla 26.636 TL ve 26.510 TL iken metrekare fiyatları 265-266 TL seviyesinde. En düşük kira bedeline sahip iller arasında ise Muş, Hakkari ve Kilis öne çıkıyor. Bu illerde ortalama kira bedeli 10 bin TL civarında.