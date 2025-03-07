KONUTDER anketi: Konut fiyatlar ne olacak? Faizler düşecek mi?

Dernekten yapılan açıklamada, KONUTDER ile NielsenIQ Türkiye işbirliğinde 2025'in ilk yarısına ilişkin hazırlanan Konut Sektörü Beklenti Anketi'nin sonuçları paylaşıldı.

KONUTDER üyesi firmaların katıldığı anketin sonuçlarına göre, üyelerin yüzde 81'i gelecek 6 ay içinde satış ve inşasına başlayacağı yeni projesi olduğunu, yüzde 71,4'ü birinci el satış adetlerinde artış yaşanacağını belirtti.

Barınma Krizi yükselişte

Katılımcıların yüzde 90,5'i gelecek 6 ayda faiz oranlarının düşeceği görüşünü taşırken, İstanbul'da barınma krizinin yükselişte olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22,8'den 33,3'e çıktı. Ülke genelinde barınma krizi olduğunu kaydeden üye oranı ise yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Fiyatların Artması Bekleniyor

Konut fiyatlarının artacağına yönelik beklentiler yılın ilk yarısı için de artış eğilimini sürdürdü.

Katılımcıların yüzde 76,2'si fiyatların artacağı, yüzde 23,8'i ise değişmeyeceği yönünde görüş belirtti.

Maliyetlerde Artış Sürecek

Üyelerin yüzde 66,7'si maliyetlerin artacağını, yüzde 17,4'ü aynı kalacağını düşünürken, işçilik maliyetlerinin yükseleceğini düşünen üye sayısı bu dönem 3 puan azalarak yüzde 71,4'e geriledi.

Malzeme maliyetlerinin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 61,9, aynı kalacağını belirtenlerin ise yüzde 38,1 oldu.

Kentsel Dönüşümde Artış

Ankette yılın ilk yarısında yabancıya sıfır konut satışında değişim yaşanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 71,4 olarak gerçekleşirken, "azalacak" diyenler yüzde 28,6'da kaldı. Katılımcıların yüzde 47,7'si genel konut üretiminin aynı kalacağını, yüzde 33,3'ü artacağını, yüzde 19'u ise azalacağını belirtti.

Kentsel dönüşüm alanında konut üretiminin artacağını belirtenlerin oranı yüzde 67 olurken, değişim yaşanmayacağını belirtenler yüzde 28,5, "azalacak" diyenler ise yüzde 4,8'de kaldı.

Faizlerde Düşüş Beklentisi

Faizlerdeki indirim beklentisine rağmen katılımcılar konut kredi kullanım oranlarında büyük bir değişim beklemiyor.

Kredi kullanım oranının artacağını belirtenler yüzde 47,6 olurken, "aynı kalacak" diyenler yüzde 52,4 olarak gerçekleşti.

Kira Beklentisi

KONUTDER üyelerinin yüzde 52,4'ü kiraların gelecek 6 ay içinde aynı kalacağını öngörüyor.

Yabancıya 1. El konut Satışında Beklentiler Düşük

Uzun süredir yabancıya konut satışında ciddi bir gerilemenin yaşandığı konut piyasasında 2024’ün ikinci yarısında kısmen bir umut ışığı belirmişti ancak 2025’in ilk yarısı için yapılan ankette hiçbir üyenin artış beklentisi bulunmuyor. Yabancıya 1. El konut satışında değişim yaşanmayacağını belirtenlerin oranı %71,4, azalacak diyenlerin oranı da %28,6 seviyesinde.

‘BEKLENTİ ÜRETİM VE SATIŞIN ARTACAĞI YÖNÜNDE’

Açıklamada anket sonuçlarına yönelik değerlendirmeleri yer alan KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, 2024'ün ikinci yarısından itibaren konut satışlarında yaşanan olumlu gelişmelerin üretim, satış ve kredi faizlerinin iyileşeceği yönündeki pozitif beklentilerini artırdığını ifade ederek, yaptıkları ankette de bunun somut yansımalarını gördüklerini bildirdi.

Üyelerin yüzde 90'ının konut kredi faizlerinin düşmesini beklediğini kaydeden Kumova, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da beraberinde üretim ve satış beklentilerini canlı tutuyor. Son 5 yılda ihtiyacın gerisinde kalan bir üretim oldu. Arz sıkıntısının kira enflasyonu olarak karşımıza çıktığını net bir biçimde görüyoruz. İnsanların özellikle İstanbul'da yaşayanların barınma konusunda endişeleri var. Hem halk hem de üyelerimizle yakın zamanda yaptığımız anket çalışmalarında katılımcıların 3'te birinin barınma sorununa işaret ettiğini görüyoruz. İnsanlar konut almak istediğinin altını çizdi. Üretici de üretmeye hazır. Uygun kredi koşullarının sağlanması herkesi mutlu edecek." AA