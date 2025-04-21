ARA
DOLAR
38,20
0,48%
DOLAR
EURO
44,08
1,95%
EURO
GRAM ALTIN
4196,62
3,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
9321,64
0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KONUTDER’in yeni başkanı Ziya Yılmaz oldu

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) 16 Nisan’da gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısı'nda DAP Holding Yönetim Kurulu Başkan Ziya Yılmaz, Ramadan Kumova’dan görevi devraldı.

21 Nisan 2025 | 17:05
KONUTDER’in yeni başkanı Ziya Yılmaz oldu

Türkiye konut sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), 16 Nisan’da gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçti. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkan Ziya Yılmaz, Ramadan Kumova’dan görevi devralarak KONUTDER’in yeni dönem başkanı olarak göreve başladı.

KONUTDER’deki yeni döneme ilişkin konuşan Ramadan Kumova, “KONUTDER olarak bugüne değin, konut ihtiyacının belirlenmesine yönelik kapsamlı rapor ve araştırmalar ile konuta erişimi kolaylaştıracak modeller gibi birçok başlıkta çözüm odaklı çalışmalar ortaya koyduk. Yeni yönetim bu başarıları daha da ileriye taşıyacaktır.” dedi.

Genel Kurul'da oy birliği ile başkanlığa seçilen Ziya Yılmaz ise şunları söyledi:

“KONUTDER, bugüne kadar sektörümüzün nabzını tutan, kamuoyunu doğru bilgilerle yönlendiren ve karar vericilere yol gösteren çalışmalara imza atmış önemli bir kuruluş. Bu başarıda emeği geçen başta Sayın Ramadan Kumova olmak üzere tüm önceki dönem başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz de yeni yönetim olarak bu değerli mirası daha da ileriye taşımak için yola çıktık.

Yeni dönemde de İstanbul’un gelecek 10 yıllık konut ihtiyacını analiz eden, konut ihtiyacının sosyolojik boyutlarını ele alan ve sektörün nabzını tutan çalışmalarımıza devam etmekle kalmayıp, bu çalışmaların kapsamını genişleten yeni araştırmalarla zenginleştireceğiz. KONUTDER’in bu alandaki bilimsel ve analitik kapasitesini daha da güçlendirip sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda konuta erişimi artıracak finansman modelleri, deprem güvenliğini öne alan nitelikli konut arzının artırılmasına yönelik çalışmalar, yapı tasarruf sistemleri, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir şehirleşme gibi kritik başlıklarda da politika geliştiren ve çözüm üreten bir aktör olmaya devam edeceğiz.”

Yeni yönetim döneminde KONUTDER, derneğin stratejik araştırma gücünü ve kamuoyundaki etkinliğini artırarak, Türkiye’de nitelikli konut üretiminin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4196,62 3,28%
  • ALTIN ONS 3417,05 3,11%
  • BIST 100 9321,64 0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,828 -0,686%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38228 -0,13618%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,01 -1,1591%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,2033 0,48%
  • EURO/DOLAR 1,1511 1,034%
  • EURO/TURK LIRASI 44,0834 1,9484%
  • STERLIN/DOLAR 1,33799 0,6613%
Borsa Haberleri
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü ödeme tarihi ve miktarı kesinleşti
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Kuzey Boru (KBORU) temettü teklifini duyurdu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Enerjisa (ENJSA) temettü ödeme tarihi (2025)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
Mavi Giyim'den 'bedelsiz' açıklaması
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
GERİ
İLERİ
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü ödeme tarihi ve miktarı kesinleşti
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Kuzey Boru (KBORU) temettü teklifini duyurdu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Enerjisa (ENJSA) temettü ödeme tarihi (2025)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
Mavi Giyim'den 'bedelsiz' açıklaması
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL