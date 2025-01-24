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Konutların yüzde 35'ini kadınlar satın aldı

Türkiye'de 2024'te kadınlara toplam 517 bin 528 konut satılırken, bu sayı toplam satılan konut sayısının yüzde 35,01'ini oluşturdu.

24 Ocak 2025 | 13:52
Konutların yüzde 35'ini kadınlar satın aldı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde söz konusu yılda 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.

Veriler konut satın alanların cinsiyeti dikkate alınarak değerlendirildiğinde kadınlara satılan konut sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 28,75 artışla 517 bin 528 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 35,01'ini oluşturdu.

EN ÇOK İSTANBUL'DA ALDILAR

Kadınların en fazla konut satın aldığı il 78 bin 206 ile İstanbul oldu, onu 49 bin 654 ile Ankara izledi. Kadınlara İzmir'de 31 bin 664, Antalya'da 22 bin 290 ve Bursa'da 19 bin 553 konut satıldı.

Kadınların en az ev satın aldıkları illere bakıldığında ilk sırada 177 ile Ardahan yer aldı. Bu ili sırasıyla 244 ile Hakkari, 300 ile Bayburt, 435 ile Tunceli ve 499 ile Gümüşhane izledi.

2020-2024 DÖNEMİ

Son 5 yıllık istatistiklere bakıldığında ise kadınların konut satın almaları dalgalı bir seyir izledi. Kadınların satın aldıkları konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2020'de yüzde 32,21 (483 bin 7), 2021'de yüzde 33,95 (506 bin 495) olarak gerçekleşti. Söz konusu oran 2022'de yüzde 32,62 (484 bin 654), 2023'te yüzde 32,79 (401 bin 933) oldu. Bu oran geçen yıl itibarıyla yüzde 35,01 (517 bin 528) olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de son 5 yıldaki toplam konut satışları, konut satın alan kadınların toplam satışlar içindeki payı ve 2024'te kadınların en fazla konut satın aldıkları iller şöyle:

Kadınların en fazla konut aldığı iller (2024)Satın alınan konut sayısı YıllarToplam konut satışlarıKadınların satın aldıkları konut sayısıOran (yüzde)
İstanbul78.206 20201.499.316483.00732,21
Ankara49.654 20211.491.856506.49533,95
İzmir31.664 20221.485.622484.65432,62
Antalya22.290 20231.225.926401.93332,79
Bursa19.553 20241.478.25517.52835,01
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