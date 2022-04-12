Endeksa.com’nın yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli ilçesi 47.081 TL ortalama m2 fiyatı ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ı Sarıyer ve Çeşme takip etti.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, Mart 2022 konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yaptığı çalışma ile Türkiye’nin en değerli 10 ilçesini belirledi. En değerli ilk üç ilçe Beşiktaş, Sarıyer, Çeşme olurken, Türkiye’nin en değerli ilçeleri listesinde İstanbul’dan 6, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’den birer ilçe yer aldı.

Endeksa’nın Mart sonu konut verilerine göre Beşiktaş ortalama 47 bin 081 TL metrekare fiyatıyla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş’ı 44 bin 219 TL ortalama metrekare fiyatı ile Sarıyer, 33 bin 449 TL metrekare fiyatıyla Çeşme takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş’ta %175, Sarıyer’de %168, Çeşme’de %134 artış gerçekleşti.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, listede İstanbul’daki ilçelerin ağırlıkta olduğunu belirterek, “Yazlıkların yoğun olarak yer aldığı sahil kentleri de dikkat çekiyor. 33 bin 449 TL ortalama metrekare fiyatıyla İzmir’den Çeşme, 26 bin 381 TL ile Çanakkale’den Bozcaada, 30 bin 356 TL ile Muğla’dan Bodrum ve 25 bin 445 TL ortalama metrekare fiyatıyla Antalya’dan Kaş ilk 10 içerisinde yer alan sahil kentleri oldu” şeklinde konuştu