  • Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi

Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ilk el konut satışları 35 bin 725, ikinci el konut satışları 77 bin 642 olarak açıklandı.

Ekonomist
Ekonomist
Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Mart ayına ait konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. 

İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 68,5 olarak açıklandı.

Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi-1

İpotekli konut satışları 25 bin 978 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında azalarak 87 bin 389 olarak açıklandı. 

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9, diğer satışların payı ise yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi-2
Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi-3

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Martta azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,8, ikinci el konut satışları da yüzde 6,2 azaldı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 9,6, ikinci el konut satışları yüzde 5,5 oranında azalış gösterdi.

Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi-4

Yabancılara Mart ayında bin 353 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında azalarak bin 353 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. 

Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında azalarak 4 bin 165 olarak gerçekleşti.

Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi-5

İlk el iş yeri satışları 3 bin 787 olarak açıklandı

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 3 bin 787 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında azalarak 9 bin 712 olarak açıklandı.

İpotekli iş yeri satışları 698, diğer iş yeri satışları 12 bin 801 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,1 oranında artarak 698 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 oranında azalarak 12 bin 801 oldu.

Martta ilk el konut satışları artarken, ikinci el düşüş gösterdi-6

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Mart ayında azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 8,3, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 14,8 azaldı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,3, ikinci el iş yeri satışları yüzde 7,1 oranında azalış gösterdi.

