  • Nisan kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Nisan ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Nisan kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Nisan ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00'da Mart 2026 enflasyon verilerini paylaştı. Peki Nisan 2026 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Nisan ayı kira artış oranı hesaplama örneği

Ekonomist
Ekonomist
Nisan kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Nisan ayı kira artış oranı hesaplama örneği

TÜİK Mart verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Nisan ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi için uygulanacak yasal tavan zam oranı da netlik kazandı.  

Bu veri aynı zamanda Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamları için hesaplamaya dahil edilecek üçüncü veri (Ocak, Şubat, Mart) olarak kayıtlara geçti.
 

Nisan kira artış oranı 2026 ne kadar?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde  %32,82  artış gösterebilecek.

 


 

2026 TÜFE Nisan ayı kira artışı hesaplama örneği

Örnek Kira Artış Tablosu (%32,82)

Mevcut KiraZam TutarıYeni Kira (Zamlı)
10.000 TL3.282 TL13.282 TL
15.000 TL4.923 TL19.923 TL
20.000 TL6.564 TL26.564 TL
25.000 TL8.205 TL33.205 TL
30.000 TL9.846 TL39.846 TL
40.000 TL13.128 TL53.128 TL
50.000 TL16.410 TL66.410 TL


 

Mart 2026 kira artışı ne kadardı?  

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla  Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirasında (tavan) yüzde %33,39 zam yapıldı.

 

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Nisan ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Nisan ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.
