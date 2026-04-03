Nisan kira artış oranı 2026 açıklandı! İşte Nisan ayı kira artış oranı hesaplama örneği

TÜİK Mart verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Nisan ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi için uygulanacak yasal tavan zam oranı da netlik kazandı.
Bu veri aynı zamanda Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamları için hesaplamaya dahil edilecek üçüncü veri (Ocak, Şubat, Mart) olarak kayıtlara geçti.
Nisan kira artış oranı 2026 ne kadar?
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde %32,82 artış gösterebilecek.
2026 TÜFE Nisan ayı kira artışı hesaplama örneği
Örnek Kira Artış Tablosu (%32,82)
|Mevcut Kira
|Zam Tutarı
|Yeni Kira (Zamlı)
|10.000 TL
|3.282 TL
|13.282 TL
|15.000 TL
|4.923 TL
|19.923 TL
|20.000 TL
|6.564 TL
|26.564 TL
|25.000 TL
|8.205 TL
|33.205 TL
|30.000 TL
|9.846 TL
|39.846 TL
|40.000 TL
|13.128 TL
|53.128 TL
|50.000 TL
|16.410 TL
|66.410 TL
Mart 2026 kira artışı ne kadardı?
Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirasında (tavan) yüzde %33,39 zam yapıldı.
Kira artışı nasıl hesaplanıyor?
Nisan ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Nisan ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.