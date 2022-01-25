Nişantaşı Koru projesi, Emlak Konut GYO projeleri içinde 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. Nişantaşı Koru projesinde 124 bağımsız bölümün satışı yapılarak 1 milyar 898 milyon 625 bin TL ciroya ulaşıldı.

DAP’ın, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesi, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. “Sağlıklı evler” konsepti ile tasarlanan Nişantaşı Koru’nun KDV hariç satış değeri toplamı 1 milyar 898 milyon 625 bin TL’yi buldu. Yatırım değeri açısından örnek niteliği taşıyan projede, toplam 31 bin 896,14 metrekare büyüklükte 124 bağımsız bölümün satışı yapıldı.

“NİŞANTAŞINA BİR ESER BIRAKACAĞIZ”

Nişantaşı Koru projesine gösterilen yoğun talebe dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Yakaladığımız bu satış başarısı ‘sağlıklı evler’e olan ciddi talebin hala devam ettiğini gösteriyor. DAP vizyonuyla geliştirdiğimiz Nişantaşı Koru projemiz, Ormanköy’ün ardından ‘sağlıklı ev’ kriterlerinin en güzel örneklerinden biri. Kişiye özel çözümlerin yer aldığı projede, 25 dönüm arazi üzerinde sadece 160 seçkin kişinin sahip olabileceği, Ihlamur Kasrı gibi şehrin en değerli yeşil alanlarından birine komşu hem koru hem Boğaz manzarasını birlikte yaşayabileceğiniz yaşam alanları sağladık. Doğanın gücünden ilham aldığımız projede, 6’ncı katta bile Boğaz manzarasına karşı yüzebileceğiniz sonsuzluk havuzları, hem binadan hem kendi bahçenizden giriş imkanı sağlayan bahçe villaları gibi her detayı özenle düşünülmüş, çevre dostu ve deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. DAP’ın yenilikçi vizyonuyla tasarlanan bu proje; İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak ve nesilden nesile miras olarak bırakılan bir eser olacak” diye konuştu.