Ofise talep arttı: Kira artışları kapıda

İstanbul ofis piyasası 2025 yılına girerken arz ve talep dengesizliği dikkat çekiyor. Özellikle ofis alanlarına olan talep artarken, yeni projelerin sınırlı sayıda olması, piyasada ciddi bir arz sıkışıklığına yol açtı.

İstanbul Gayrimenkul Piyasası Raporu’na göre; İstanbul’da 2025 yılı için yalnızca 223 bin metrekare yeni ofis alanının piyasaya sunulması bekleniyor. Bu durum, mevcut ofis alanlarının yetersiz kalmasına neden olurken, kira fiyatlarının artışını hızlandırıyor.

İSTANBUL’DA KİRALIK OFİS ALANI GİDEREK AZALIYOR

İstanbul ofis piyasasında 2024 yılı itibarıyla, ofis alanlarının giderek azalması, özellikle merkezî bölgelerde kira fiyatlarını yükseltti. 2025 yılına dair tahminler, sadece 223 bin metrekare yeni alanın eklenmesinin beklendiğini gösteriyor. Bu, talebin karşılanmasında büyük bir yetersizlik yaratacak. Levent, Beşiktaş, Şişli ve Bayrampaşa gibi bölgelerde ofis alanı giderek daralırken, kiralık ofis fiyatları da hızla artmaya devam ediyor.

YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT ZAMANI

Bu noktada, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yer alan AKTİM Çarşı & Ofis projesi, sınırlı arz karşısında yatırımcılara ve firmalara önemli fırsatlar sunuyor. Proje, Bayrampaşa’da İstanbul’un yükselen ve stratejik bölgelerinden birinde yer alıyor. Hem ulaşım kolaylıkları hem de modern altyapısıyla dikkat çeken bu proje, sınırlı ofis alanına sahip bölgelerdeki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, projelerinin sektörün ihtiyaçlarına göre tasarlandığını belirterek, “AKTİM Çarşı & Ofis, İstanbul ofis piyasasında yaşanan arz sıkışıklığını göz önünde bulundurularak tasarlandı. Projemiz, yalnızca ofis alanı değil, aynı zamanda ticari alanlar ve güçlü altyapısı ile de yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor” dedi.

Projede yer alan ofisler, işletmelerin farklı ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Hem küçük hem de büyük ölçekli firmalar için uygun alanlar sunuluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre proje, modern mimarisi, sürdürülebilirlik prensiplerine uygun yapısı ve erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor. AKTİM Çarşı & Ofis, İstanbul’daki ofis piyasasında yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli vadediyor.

GERİ DÖNÜŞÜM SÜRESİ KISALIYOR

İstanbul’daki sınırlı ofis arzı, özellikle stratejik bölgelerdeki projelerin değer kazanmasını sağlıyor. AKTİM Çarşı & Ofis gibi projeler, yatırımcılar için sadece cazip bir ofis alanı değil, aynı zamanda hızla geri dönüş sağlayacak fırsatlar sunma iddiasını taşıyor. İstanbul'daki ofis alanı sıkıntısı, bu tür projelerin değerini artırarak, geri dönüşüm süresinin kısalmasını sağlıyor.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “İstanbul ofis piyasasında arz sıkışıklığı, özellikle stratejik lokasyonlarda yer alan projelerin değer kazanmasını hızlandırıyor. AKTİM Çarşı & Ofis'in konumu ve modern altyapısı sayesinde, yatırımcılarımız bu projeye yaptıkları yatırımların geri dönüşünü daha kısa sürede alacaklar. Ofis alanları ve ticari alanların talebinin artması, projedeki kira gelirlerini hızla artıracak. Bu da yatırımcılar için kısa vadede yüksek getiri sağlamanın önünü açıyor” diyor.