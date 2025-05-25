Özelleştirme İdaresi, 7 ilde taşınmaz satacak

İlanda "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından İstanbul, İzmir, Antalya, Kırklareli, Eskişehir, Gaziantep Ve Tekirdağ’da bulunan taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek" bilgisi veriliyo.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Açıklamaya göre Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebiliyor. İlanın detayları şöyle: