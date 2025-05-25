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Özelleştirme İdaresi, 7 ilde taşınmaz satacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilanın detayları şöyle:

25 Mayıs 2025 | 02:47
Özelleştirme İdaresi, 7 ilde taşınmaz satacak

İlanda "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından İstanbul, İzmir,  Antalya,  Kırklareli,  Eskişehir,  Gaziantep Ve Tekirdağ’da bulunan taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek" bilgisi veriliyo.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Açıklamaya göre Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebiliyor. İlanın detayları şöyle:

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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
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GERİ
İLERİ
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