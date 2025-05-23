Reel fiyatlardaki düşüş sürüyor: Konut talebinde sert yükseliş

sahibinden.com'un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunda kiralık ve satılık konut piyasasındaki değişimler mercek altına alındı. Raporda, konut talep endeksinin Nisan 2025'te %22,2 artarak güçlü bir yükseliş gösterdiği kaydedildi.

Rapora göre yıllık bazda konut reel satış fiyatlarındaki değişim negatif seyretmeye devam etti. Buna göre Nisan 2025 itibarıyla yıllık reel fiyat değişimi ülke genelinde -8,9, İstanbul'da -8,6, Ankara'da -2,8, İzmir'de ise -5,9 seviyelerinde gerçekleşti. Enflasyon etkisiyle cari fiyatlarda değişim yaşanırken, Mart 2025'e göre 0,3 puan azalışla, yıllık bazda ülke genelinde konut cari fiyat değişimi %25,6 seviyesinde kaydedildi. Satılık konut arzında, ilan yaşı ülke genelinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yükseldi. Konut talep endeksi ise Nisan 2025'te %22,2 artarak güçlü bir yükseliş gösterdi.

Yıllık bazda reel kira değişimi ise ülke genelinde %-1 oldu. Kiralık konut arzında, ilan m² fiyatlarındaki yıllık artış oranı Nisan ayında düşerek %36,5 seviyesinde gerçekleşti. Kapatılan ilan yaşı da ülke genelinde ve üç büyükşehirde azaldı.

Kiralık konut talep endeksi, Mart ayına göre %22,9 artarak güçlü bir yükselişini sürdürdü; geçen yılın aynı ayına göre %7,9 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Reel konut fiyat endeksinde düşüş devam ediyor

2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz'dan bu yana gösterdiği düşüş, 2024 Kasım ve Aralık'ta yerini sınırlı bir artışa bıraktı. 2025'in ilk çeyreğinde ise bu sınırlı artışın devam etmediği ve endeksin yeniden düşüşe geçtiği görüldü. Nisan 2025'te ise reel konut fiyat endeksi düşüş ile 154,8 seviyesine geriledi.

Üç büyükşehirde reel satılık konut endeksinde düşüş

Ülke genelinde olduğu gibi üç büyükşehirde de yaklaşık bir yıldır devam eden reel fiyat düşüşü, 2024'ün son aylarında sona ermiş ve hem Kasım hem de Aralık ayında artış gözlenmişti. Mart ayında konut reel satılık fiyat endeksi paralel olarak seyretti. Mart'tan Nisan'a, reel konut fiyat endeksinde İstanbul'da 1,4 puan, Ankara'da 2,8 puan, İzmir'de ise 2,2 puanlık bir düşüş kaydedildi. Nisan ayında reel konut fiyat endeksi (Eylül 2017=100) İstanbul'da 152,3, Ankara'da 184,6, İzmir'de ise 166,4 olarak gerçekleşti.

Reel fiyatlarda yıllık değişim negatifte devam ediyor

Büyük depremin etkisiyle Şubat 2023'te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat artışı, Mart 2023'ten itibaren yeniden azalmaya başlamıştı. 2024'ün başından itibaren ise reel fiyatlar mutlak olarak düşüş gösterdi. Nisan 2025'te yıllık fiyat değişimi oranı, Mart 2025'e kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde -8,9 seviyesinde kaldı ve negatif bölgede kalmaya devam etti. Bununla birlikte, reel fiyatlardaki yıllık düşüşün Haziran 2024'ten itibaren ivme kaybettiği dikkat çekti.

Yıllık reel fiyat artışında gerileme üç büyükşehirde de görülüyor

Ülke genelinde olduğu gibi, üç büyükşehirde de reel satış fiyatlarındaki yıllık artışlar aynı dönemde hızla azaldı. En çarpıcı düşüş İstanbul'da gerçekleşti. Temmuz 2022'de yüzde 89,8 ile zirveye ulaşan yıllık reel fiyat artışı, çok sert bir gerilemeyle Haziran 2024'te yüzde -23,8'e kadar düştü ve Nisan 2025 itibarıyla yüzde -8,6 seviyesine geldi. İzmir'de yıllık reel fiyat artışları Temmuz 2023'ten itibaren düşüşünü sürdürerek Nisan 2025'te yüzde -5,9 olarak kaydedildi.

Ankara'da yıllık reel fiyatlar, İstanbul ve İzmir'e kıyasla biraz farklı bir seyir izledi. 6 Şubat depreminin de etkisiyle Nisan 2023'e kadar yükselmeye devam eden reel fiyatlar, Temmuz 2023'ten itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Nisan 2025'te Ankara'da yıllık reel fiyat değişimi yüzde -2,8 oldu. Türkiye genelinde gözlemlenen ivme kaybının, üç büyükşehirdeki reel fiyat düşüşü açısından da geçerli olduğu görülüyor.

Cari fiyatlarda enflasyon etkisi

Cari fiyatlarda ise yıllık değişim oranlarında 2023'ün başından itibaren belirgin bir yavaşlama yaşanıyor. Yıllık konut fiyatı değişimi, Türkiye genelinde enflasyonun etkisiyle değişim gösterse de bu değişimin temposunda güçlü bir yavaşlama dikkat çekiyor. Ülke genelinde ortalama bir konutun cari fiyatlarla yıllık değişim oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 25,6 olarak kaydedildi.

Cari fiyatlardaki yıllık değişimler, üç büyükşehir için Nisan 2025'te de enflasyon etkisiyle devam etti. İstanbul'da zirve Temmuz 2022'de yüzde 240,9 ile görülmüş ve ardından düşüşe geçmişti; Nisan 2025'te yıllık fiyat değişimi yüzde 26 olarak gerçekleşti. Ankara ve İzmir'de zirve Eylül 2022'de sırasıyla yüzde 205,6 ve yüzde 183,1 ile yaşandı. Nisan 2025'te bu iki şehirde yıllık değişim oranları sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 29,8 seviyesinde kaydedildi.

Konut talebinde sert yükseliş

Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından düşüşe geçen konut talep endeksi, Kasım 2023'te 88,7 seviyesine kadar geriledi. Aralık 2023'ten itibaren yukarı yönelen endeks, Kasım 2024'te yeniden düşüş yaşadı. Bu eğilim Nisan 2025'te tersine döndü. Endeks, Mart'tan Nisan ayına yüzde 22,2'lik sert bir artışla 172 seviyesine yükseldi. Geçen yılın Nisan ayına kıyasla ise endeks yüzde 62,9 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Reel kirada yıllık değişim negatif alanda

Türkiye genelinde, enflasyondan arındırılmış reel kiralardaki yıllık değişim oranları uzun süredir azalma eğilimindeydi. Ortalama reel kirada yıllık değişim oranı, Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti. Şubat 2024 itibarıyla negatif seviyelere inen yıllık reel kira değişimi, Mayıs ayında yaklaşık yüzde -15 olarak kaydedildi. Mayıs'tan sonra reel kiralardaki düşüş hızı azaldı ve bu durum Ağustos'tan itibaren daha belirgin hale geldi. Nisan 2025 itibarıyla kiralık konut reel fiyatları yıllık bazda yüzde 1 azalış gösterdi.

Kiralık konut talep göstergesi, geçen yılın Ağustos ile Kasım ayları arasında düşüş yaşadıktan sonra Aralık ayından itibaren hafif bir artış eğilimine girdi. Mayıs ayından itibaren belirgin bir artış gösteren konut talep endeksi, Ağustos ve Kasım ayları arasında sert bir düşüş yaşadı. Aralık ayında artışa geçen kiralık konut talep endeksi, Nisan 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 22,9 artarak 197,3 seviyesine yükseldi. Geçen yılın Nisan ayına kıyasla talep yüzde 7,9 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

BETAM tarafından sahibinden.com verileri ile hazırlanan kira endeksi ile TÜİK'in açıkladığı TÜFE kira endeksinin hesaplama yöntemlerinin farklı. BETAM tarafından yayınlanan kira endeksinde, "yeni kiraya verilmek üzere ilan edilen" konutların "talep edilen kira fiyatlarındaki" artışı dikkate alınıyor. Ancak, ilan edilen fiyatlardan bir kiralamanın gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleştiyse hangi fiyattan gerçekleştiği bilgisi bilinemiyor. Bu nedenle, doğrudan enflasyon hesabına yönelik bir kira endeksi hesabı yapmak uygun değil. Öte yandan, TÜİK'in Hanehalkı Bütçe Anketi ile izlemekte olduğu kira fiyatı endeksi ise "aynı evde oturmaya devam eden kiracıların yaşadığı" fiyat artışını yansıtıyor.