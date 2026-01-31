Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Samsun kura sonucu listesi sorgulama

Samsun'da büyük bir heyecanla beklenen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte Samsun genelinde toplam 6 bin 397 vatandaş, sıcak yuvalarına kavuşmak için ilk büyük adımı atarak hak sahibi oldu.
Samsun’da binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi, bugün (31 Ocak 2026) Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Toplam 6 bin 397 konutun sahibini bulduğu bu dev organizasyonla birlikte Samsun'un konut haritası da netleşmiş oldu.
İlçe Bazlı Kontenjan Dağılımı
Samsun genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
|Bölge / İlçe
|Konut Sayısı
|İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy)
|3.750
|Vezirköprü
|450
|Bafra
|500
|Çarşamba
|300
|Terme
|300
|Alaçam
|150
|Kavak
|150
|Ladik
|142
|Havza
|140
|19 Mayıs
|125
|Ayvacık / Salıpazarı
|120 / 120
|Asarcık
|100
|Yakakent
|50
Sonuç Sorgulama Kanalları
Kura çekimi tamamlandığı için isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. Durumunuzu şu iki kanal üzerinden kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti ile T.C. kimlik numaranız üzerinden asil/yedek durumunuzu anlık görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden tam listeye ulaşabilirsiniz.
Asil ve Yedek Hak Sahipleri İçin Yol Haritası
Asil Listesindeyseniz: TOKİ’nin önümüzdeki haftalarda ilan edeceği takvimi beklemelisiniz. Belirlenen tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek sözleşme imzalayacak ve konut bedelinin peşinatını yatıracaksınız.
Yedek Listesindeyseniz: Asil hak sahiplerinden başvuru şartlarını taşımayan veya vazgeçenlerin yerine, listenizdeki sıraya göre davet edileceksiniz. Bu süreçte resmi duyuruları takip etmek kritik önemdedir.
Kurada Çıkmayanlar İçin Ücret İadesi
Başvuru sırasında yatırılan katılım bedellerinin iadesi için şu adımları izlemelisiniz:
İade Zamanı: Kura tarihinden 5 iş günü sonra iade talebinde bulunabilirsiniz.
Ziraat Bankası: İade talebinizi doğrudan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden iletebilirsiniz.
Halkbank ve Emlak Katılım: Bankaların veya TOKİ’nin resmi web sitelerindeki özel iade sorgulama ekranlarından başvurunuzu yapabilirsiniz.