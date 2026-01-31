Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Samsun kura sonucu listesi sorgulama

Samsun'da büyük bir heyecanla beklenen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte Samsun genelinde toplam 6 bin 397 vatandaş, sıcak yuvalarına kavuşmak için ilk büyük adımı atarak hak sahibi oldu.