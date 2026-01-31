TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? Nevşehir TOKİ kura listesi sorgulama

Nevşehir'de konut hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. Nevşehir genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 368 konut için hak sahipleri belirlendi.
Nevşehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen kura çekimi bugün (31 Ocak 2026) başarıyla tamamlandı. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Nevşehir genelinde inşa edilecek 2 bin 368 konutun hak sahipleri belirlendi.
Sonuç Sorgulama Kanalları
Kura çekimi noter huzurunda tamamlandığı için isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. Hak sahipliği durumunuzu şu platformlardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz. (Noter onayının ardından sistem güncellenmektedir).
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden Nevşehir il ve ilçe seçimlerini yaparak tam isim listesine ulaşabilirsiniz.
Nevşehir İlçe Bazlı Konut Dağılımı
Proje kapsamında Nevşehir’in dört bir yanında yükselecek konutların sayıları şu şekilde paylaşıldı:
Nevşehir Merkez: 1.037 konut (En büyük kontenjan merkeze ayrıldı)
Avanos: 371 konut
Gülşehir: 200 konut
Acıgöl: 201 konut
Ürgüp: 179 konut
Derinkuyu: 120 konut
Hacıbektaş: 100 konut
Kozaklı: 100 konut
Kaymaklı: 50 konut
Hak Sahipleri İçin Sonraki Adımlar
Sözleşme Süreci: Kurada asil olarak belirlenen vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği takvim doğrultusunda belirlenen banka şubelerine giderek sözleşme imzalayacaklar.
Yedeklerin Durumu: Asil listedeki adaylardan şartları sağlamayan veya hakkından vazgeçenler olması durumunda, yedek listesindeki vatandaşlar sırasıyla hak sahibi olacak.
Konut Teslimi: Nevşehir'deki konutların ilk etap teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
Ücret İadesi: Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 500 TL katılım bedelini kura tarihinden 5 iş günü sonra (6 Şubat itibarıyla) ilgili bankadan geri alabilirler.