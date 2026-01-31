ARA
DOLAR
43,48
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6788,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? Nevşehir TOKİ kura listesi sorgulama

TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? Nevşehir TOKİ kura listesi sorgulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı dev sosyal konut hamlesi kapsamında, Nevşehir ili için kura çekimi bugün Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? Nevşehir TOKİ kura listesi sorgulama


TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? Nevşehir TOKİ kura listesi sorgulama

Nevşehir'de konut hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. Nevşehir genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 368 konut için hak sahipleri belirlendi.  

Nevşehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen kura çekimi bugün (31 Ocak 2026) başarıyla tamamlandı. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Nevşehir genelinde inşa edilecek 2 bin 368 konutun hak sahipleri belirlendi. 

Sonuç Sorgulama Kanalları

Kura çekimi noter huzurunda tamamlandığı için isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. Hak sahipliği durumunuzu şu platformlardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet: "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz. (Noter onayının ardından sistem güncellenmektedir).

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden Nevşehir il ve ilçe seçimlerini yaparak tam isim listesine ulaşabilirsiniz.

Nevşehir İlçe Bazlı Konut Dağılımı

Proje kapsamında Nevşehir’in dört bir yanında yükselecek konutların sayıları şu şekilde paylaşıldı:

Nevşehir Merkez: 1.037 konut (En büyük kontenjan merkeze ayrıldı)

Avanos: 371 konut

Gülşehir: 200 konut

Acıgöl: 201 konut

Ürgüp: 179 konut

Derinkuyu: 120 konut

Hacıbektaş: 100 konut

Kozaklı: 100 konut

Kaymaklı: 50 konut

Hak Sahipleri İçin Sonraki Adımlar

Sözleşme Süreci: Kurada asil olarak belirlenen vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği takvim doğrultusunda belirlenen banka şubelerine giderek sözleşme imzalayacaklar.

Yedeklerin Durumu: Asil listedeki adaylardan şartları sağlamayan veya hakkından vazgeçenler olması durumunda, yedek listesindeki vatandaşlar sırasıyla hak sahibi olacak.

Konut Teslimi: Nevşehir'deki konutların ilk etap teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Ücret İadesi: Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 500 TL katılım bedelini kura tarihinden 5 iş günü sonra (6 Şubat itibarıyla) ilgili bankadan geri alabilirler.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL