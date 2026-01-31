Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

2026 yılı Ramazan Bayramı takvimi, baharın gelişiyle birlikte kutlanacak olması ve okulların ara tatil dönemiyle çakışması nedeniyle tatil planı yapanlar için oldukça avantajlı bir tablo sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verileri ve MEB çalışma takvimi ışığında 2026 yılına dair merak edilen tüm detaylar şöyle:
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)
Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
31 Ocak itibari ile Ramazan Bayramı'na 47 gün kaldı.
Bayramın Cuma günü başlayıp Pazar günü sona ermesi, hafta sonu tatiliyle doğal bir birleşme sağlıyor. Bu durumun tatil planlarına etkisi ise şöyledir:
Kamu Çalışanları ve Öğrenciler: Perşembe günü (Arife) öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak. Normal şartlarda 3,5 gün süren resmi tatil, Pazartesi günü iş ve okul başı yapılmasıyla tamamlanacak.
9 Günlük Tatil İhtimali: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 takviminde yer alan ikinci ara tatil, Mart ayının bu dönemine denk getirildiği için öğrenciler 14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar gününe kadar toplam 9 gün tatil yapacaklar. Çalışanlar ise haftanın ilk üç günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba) izin alarak bu uzun tatil fırsatını değerlendirebilirler.