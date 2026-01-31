TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı? Bartın TOKİ kura sonucu listesi sorgulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında, Bartın için beklenen kura çekimi bugün (31 Ocak 2026) başarıyla tamamlandı.
Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş tarafından dijital platformlardan da anlık olarak takip edildi.
Bartın genelinde inşa edilecek 1.620 konutun dağılımı ve hak sahiplerini bekleyen süreçle ilgili tüm detaylar şu şekildedir:
Konutların İlçe Bazlı Dağılımı Proje kapsamında Bartın’ın farklı noktalarında inşa edilecek konut sayıları netleşti:
Bartın Merkez: 890 konut
Ulus: 450 konut
Amasra: 200 konut
Kurucaşile: 80 konut
Sonuç Sorgulama İşlemleri
Kura çekiminin ardından isim listeleri sisteme yüklenmiştir. Vatandaşlar hak sahipliği durumlarını şu kanallardan öğrenebilir:
e-Devlet Kapısı: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları bölümünden tam listeye ulaşarak.
Teslim Tarihi ve Sonraki Süreç
Konut Teslimleri: TOKİ’nin güncel planlamasına göre, hak sahipleri konutlarına Mart 2027 itibarıyla etap etap kavuşmaya başlayacak.
Asil ve Yedek Listesi: Kurada asil olarak çıkan vatandaşlar, TOKİ’nin ilan edeceği takvim doğrultusunda sözleşme imzalamaya davet edilecek. Asil adaylardan şartları sağlamayan veya vazgeçenlerin yerine yedek listedeki vatandaşlar sırasıyla çağrılacak.
Ücret İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları katılım bedellerini kura tarihinden 5 iş günü sonra ilgili banka kanalları üzerinden geri alabilecekler.
Konut Tipleri ve Ödeme Şartları
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen bu dev projede, konutlar farklı ihtiyaçlara yönelik üç ana kategoride sunuluyor. Ödemelerde ise %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade avantajı sabit kalıyor.
80 m² (2+1) Konutlar: Projenin %40'ını oluşturan en geniş kontenjanlı konut tipi.
65 m² (2+1) Konutlar: Projenin %30'unu kapsayan, daha kompakt bir yerleşim sunan daireler.
55 m² (1+1) Konutlar: Kalan %30'luk dilimi oluşturan, özellikle küçük aileler ve gençler için tasarlanan birimler.